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Чим небезпечні південні циклони взимку: пояснення Укргідрометцентру

Україна, Понеділок 27 листопада 2023 14:58
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Чим небезпечні південні циклони взимку: пояснення Укргідрометцентру Фото: циклон залишив Україну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Глибокий південний циклон вже залишив територію України. Це був не найбільший циклон по кількості снігу, але досить потужний по вітру.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Південні циклони взимку приносять найбільшу негоду в Україну. Вони можуть рухатися з півночі Балкан або утворюватися над Чорним морем і переміщуватися на територію України", - повідомила вона.

Циклон 26-27 листопада був досить потужним та глибоким, який охопив негодою більшість областей, крім західних, де були невеликі опади. А у північних, центральних та південних областях опади були у вигляді дощу та снігу, на сході - снігу.

"Були значні опади, найбільше у смузі, яка тягнеться з Одеської та Миколаївської до Чернігівської та Сумської областей. Також відмічалися пориви вітру 17-23 м/с, найсильніший у Вилковому в Одеській області - 35 м/с", - сказала вона.

Там, де був сніг, спостерігалися хуртовини, снігові замети, це Одеська область, Черкаська, Чернігівська. Сніговий покрив утворився від 10 до 27 см. "Це не найбільший сніг, по кількості опадів цей циклон не перевершив той, який був 23 березня 2013 року, коли засипало Київ. Але це був потужний по вітру циклон", - повідомила вона, зазначивши, що в Криму хвилі сягали 8 метрів.

Голеня також повідомила, що циклон вже залишив територію України, хоча на північному сході ще продовжуються сніг та хуртовини.

Південні циклони

За даними Укргідрометцентру, зазвичай південні циклони надходять в Україну два-три рази протягом зими. "Це буває по-різному, за зиму два-три, до п’яти. Але бувають такі роки, коли буває сім-вісім. Буває і один на рік", - пояснила Голеня.

Нагадаємо, у неділю 26 листопада, частину східної Європи накрив південний циклон з Чорного моря. На ранок понеділка, 27 листопада, без світла в Україні залишалися 2576 населених пунктів, понад 2 тисячі з яких через негоду.

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