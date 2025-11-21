Потужний результат: 33-й ОШП "зніс" тисячі окупантів та сотні одиниць техніки за 7 місяців

Результати 33-го Окремого штурмового полку з ураження особового складу та техніки ворога за сім місяців 2025 року яскраво демонструють ефективність та самовідданість українських штурмовиків.
Як пише РБК-Україна, про це заявив начальник Управління штурмових підрозділів Валентин Манько.
"Не словом, а ділом. Патріотизм підкріплений справами", – наголосив Манько, коментуючи опубліковане зведення.
Згідно з даними, наданими полком, результати роботи за період з 21 квітня до 16 листопада є такими:
"Кожен раз, коли вам захочеться вказати на якісь недоліки нашого фронту, згадайте про воїнів, які щоденно ризикують життям, захищаючи країну. І роблять це не тільки самовіддано, але і дуже ефективно, як ми бачимо по цифрах", – підкреслив Валентин Манько.
Він наголосив, що зведення засвідчує високий рівень професіоналізму та успішність бойових операцій 33-го Окремого штурмового полку. "Цінуйте українського солдата, вірте в штурмовиків, допомагайте ЗСУ! Слава Україні!", – додав начальник Управління штурмових підрозділів.
Нагадаємо, у Десантно-штурмових військах повідомили, що російські окупанти "сточуються" у Покровську. Ворог підтягнув оперативні резерви, щоб поповнити втрати серед особового складу.