Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Мощный результат: 33-й ОШП "снес" тысячи окупантов и сотни единиц техники за 7 месяцев

Фото: штурмовики рассказали о потерях РФ за 7 месяцев (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Результаты 33-го Отдельного штурмового полка в поражении личного состава и техники врага за семь месяцев 2025 года ярко демонстрируют эффективность и самоотверженность украинских штурмовиков.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил начальник Управления штурмовых подразделений Валентин Манько.

"Не словом, а делом. Патриотизм подкреплен делами", – отметил Манько, комментируя опубликованную сводку.

Согласно данным, предоставленным полком, результаты работы за период с 21 апреля до 16 ноября следующие:

  • Оккупанты: уничтожено – 2075, поражено – 3586
  • Переправы: уничтожено – 41, поражено – 15
  • Автотехника: уничтожено – 236, поражено – 153
  • Минометы, артиллерия: уничтожено – 182, поражено – 95
  • ББМ: уничтожено – 67, поражено – 70
  • Составы БК и ГСМ: уничтожено – 149, поражено – 10
  • БПЛА: уничтожено – 274, поражено – 84
  • РЭБ, антенны: уничтожено – 188, поражено – 83
  • Укрытие: уничтожено – 413, поражено – 233

"Каждый раз, когда вам захочется указать на какие-то недостатки нашего фронта, вспомните о воинах, которые ежедневно рискуют жизнью, защищая страну. И делают это не только самоотверженно, но и очень эффективно, как мы видим по цифрам", – подчеркнул Валентин Манько.

Он подчеркнул, что сводка свидетельствует о высоком уровне профессионализма и успешности боевых операций 33-го Отдельного штурмового полка. "Цените украинского солдата, верьте в штурмовиков, помогайте ВСУ! Слава Украине!", – добавил начальник Управления штурмовых подразделений.

Напомним, в Десантно-штурмовых войсках сообщили, что российские оккупанты "стачиваются" в Покровске. Враг подтянул оперативные резервы, чтобы восполнить потери среди личного состава.

Война России против Украины