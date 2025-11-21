ua en ru
Потужний результат: 33-й ОШП "зніс" тисячі окупантів та сотні одиниць техніки за 7 місяців

П'ятниця 21 листопада 2025 15:56
Потужний результат: 33-й ОШП "зніс" тисячі окупантів та сотні одиниць техніки за 7 місяців Фото: штурмовики розповіли про втрати РФ за 7 місяців (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Результати 33-го Окремого штурмового полку з ураження особового складу та техніки ворога за сім місяців 2025 року яскраво демонструють ефективність та самовідданість українських штурмовиків.

Як пише РБК-Україна, про це заявив начальник Управління штурмових підрозділів Валентин Манько.

"Не словом, а ділом. Патріотизм підкріплений справами", – наголосив Манько, коментуючи опубліковане зведення.

Згідно з даними, наданими полком, результати роботи за період з 21 квітня до 16 листопада є такими:

  • Окупанти: знищено – 2075, уражено – 3586
  • Переправи: знищено – 41, уражено – 15
  • Автотехніка: знищено – 236, уражено – 153
  • Міномети, артилерія: знищено – 182, уражено – 95
  • ББМ: знищено – 67, уражено – 70
  • Склади БК і ПММ: знищено – 149, уражено – 10
  • БПЛА: знищено – 274, уражено – 84
  • РЕБ, антени: знищено – 188, уражено – 83
  • Укриття: знищено – 413, уражено – 233

"Кожен раз, коли вам захочеться вказати на якісь недоліки нашого фронту, згадайте про воїнів, які щоденно ризикують життям, захищаючи країну. І роблять це не тільки самовіддано, але і дуже ефективно, як ми бачимо по цифрах", – підкреслив Валентин Манько.

Він наголосив, що зведення засвідчує високий рівень професіоналізму та успішність бойових операцій 33-го Окремого штурмового полку. "Цінуйте українського солдата, вірте в штурмовиків, допомагайте ЗСУ! Слава Україні!", – додав начальник Управління штурмових підрозділів.

Нагадаємо, у Десантно-штурмових військах повідомили, що російські окупанти "сточуються" у Покровську. Ворог підтягнув оперативні резерви, щоб поповнити втрати серед особового складу.

