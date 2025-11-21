Мощный результат: 33-й ОШП "снес" тысячи окупантов и сотни единиц техники за 7 месяцев

Результаты 33-го Отдельного штурмового полка в поражении личного состава и техники врага за семь месяцев 2025 года ярко демонстрируют эффективность и самоотверженность украинских штурмовиков.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил начальник Управления штурмовых подразделений Валентин Манько.

"Не словом, а делом. Патриотизм подкреплен делами", – отметил Манько, комментируя опубликованную сводку.

Согласно данным, предоставленным полком, результаты работы за период с 21 апреля до 16 ноября следующие:

Оккупанты: уничтожено – 2075, поражено – 3586

уничтожено – 2075, поражено – 3586 Переправы: уничтожено – 41, поражено – 15

уничтожено – 41, поражено – 15 Автотехника: уничтожено – 236, поражено – 153

уничтожено – 236, поражено – 153 Минометы, артиллерия: уничтожено – 182, поражено – 95

уничтожено – 182, поражено – 95 ББМ: уничтожено – 67, поражено – 70

уничтожено – 67, поражено – 70 Составы БК и ГСМ: уничтожено – 149, поражено – 10

уничтожено – 149, поражено – 10 БПЛА: уничтожено – 274, поражено – 84

уничтожено – 274, поражено – 84 РЭБ, антенны: уничтожено – 188, поражено – 83

уничтожено – 188, поражено – 83 Укрытие: уничтожено – 413, поражено – 233

"Каждый раз, когда вам захочется указать на какие-то недостатки нашего фронта, вспомните о воинах, которые ежедневно рискуют жизнью, защищая страну. И делают это не только самоотверженно, но и очень эффективно, как мы видим по цифрам", – подчеркнул Валентин Манько.

Он подчеркнул, что сводка свидетельствует о высоком уровне профессионализма и успешности боевых операций 33-го Отдельного штурмового полка. "Цените украинского солдата, верьте в штурмовиков, помогайте ВСУ! Слава Украине!", – добавил начальник Управления штурмовых подразделений.