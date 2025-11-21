Мощный результат: 33-й ОШП "снес" тысячи окупантов и сотни единиц техники за 7 месяцев
Результаты 33-го Отдельного штурмового полка в поражении личного состава и техники врага за семь месяцев 2025 года ярко демонстрируют эффективность и самоотверженность украинских штурмовиков.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил начальник Управления штурмовых подразделений Валентин Манько.
"Не словом, а делом. Патриотизм подкреплен делами", – отметил Манько, комментируя опубликованную сводку.
Согласно данным, предоставленным полком, результаты работы за период с 21 апреля до 16 ноября следующие:
- Оккупанты: уничтожено – 2075, поражено – 3586
- Переправы: уничтожено – 41, поражено – 15
- Автотехника: уничтожено – 236, поражено – 153
- Минометы, артиллерия: уничтожено – 182, поражено – 95
- ББМ: уничтожено – 67, поражено – 70
- Составы БК и ГСМ: уничтожено – 149, поражено – 10
- БПЛА: уничтожено – 274, поражено – 84
- РЭБ, антенны: уничтожено – 188, поражено – 83
- Укрытие: уничтожено – 413, поражено – 233
"Каждый раз, когда вам захочется указать на какие-то недостатки нашего фронта, вспомните о воинах, которые ежедневно рискуют жизнью, защищая страну. И делают это не только самоотверженно, но и очень эффективно, как мы видим по цифрам", – подчеркнул Валентин Манько.
Он подчеркнул, что сводка свидетельствует о высоком уровне профессионализма и успешности боевых операций 33-го Отдельного штурмового полка. "Цените украинского солдата, верьте в штурмовиков, помогайте ВСУ! Слава Украине!", – добавил начальник Управления штурмовых подразделений.
Напомним, в Десантно-штурмовых войсках сообщили, что российские оккупанты "стачиваются" в Покровске. Враг подтянул оперативные резервы, чтобы восполнить потери среди личного состава.