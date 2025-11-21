ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Мощный результат: 33-й ОШП "снес" тысячи окупантов и сотни единиц техники за 7 месяцев

Пятница 21 ноября 2025 15:56
UA EN RU
Мощный результат: 33-й ОШП "снес" тысячи окупантов и сотни единиц техники за 7 месяцев Фото: штурмовики рассказали о потерях РФ за 7 месяцев (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Результаты 33-го Отдельного штурмового полка в поражении личного состава и техники врага за семь месяцев 2025 года ярко демонстрируют эффективность и самоотверженность украинских штурмовиков.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил начальник Управления штурмовых подразделений Валентин Манько.

"Не словом, а делом. Патриотизм подкреплен делами", – отметил Манько, комментируя опубликованную сводку.

Согласно данным, предоставленным полком, результаты работы за период с 21 апреля до 16 ноября следующие:

  • Оккупанты: уничтожено – 2075, поражено – 3586
  • Переправы: уничтожено – 41, поражено – 15
  • Автотехника: уничтожено – 236, поражено – 153
  • Минометы, артиллерия: уничтожено – 182, поражено – 95
  • ББМ: уничтожено – 67, поражено – 70
  • Составы БК и ГСМ: уничтожено – 149, поражено – 10
  • БПЛА: уничтожено – 274, поражено – 84
  • РЭБ, антенны: уничтожено – 188, поражено – 83
  • Укрытие: уничтожено – 413, поражено – 233

"Каждый раз, когда вам захочется указать на какие-то недостатки нашего фронта, вспомните о воинах, которые ежедневно рискуют жизнью, защищая страну. И делают это не только самоотверженно, но и очень эффективно, как мы видим по цифрам", – подчеркнул Валентин Манько.

Он подчеркнул, что сводка свидетельствует о высоком уровне профессионализма и успешности боевых операций 33-го Отдельного штурмового полка. "Цените украинского солдата, верьте в штурмовиков, помогайте ВСУ! Слава Украине!", – добавил начальник Управления штурмовых подразделений.

Напомним, в Десантно-штурмовых войсках сообщили, что российские оккупанты "стачиваются" в Покровске. Враг подтянул оперативные резервы, чтобы восполнить потери среди личного состава.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
Новости
"Мирный план" США для Украины: все условия, "агрессивный график" и новые детали
"Мирный план" США для Украины: все условия, "агрессивный график" и новые детали
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте