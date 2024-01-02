Потужні землетруси в Японії: кількість жертв зросла, евакуювали майже 100 тисяч людей

Зокрема, після підземного поштовху

Що передувало

За даними Sky News, у Японії, 1 січня, зафіксували понад 100 землетрусів. Як зазначає видання, у метеорологічному агентстві Токіо нарахували понад сотню підземних поштовхів магнітудою від 2,9 до 7,6 балів на острові.

Президент США Джо Байден уже заявив, що його країна готова допомогти тим, хто постраждав від землетрусу в Японії.