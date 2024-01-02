Потужні землетруси в Японії: кількість жертв зросла, евакуювали майже 100 тисяч людей

На північно-західному узбережжі Японії, біля півострова Ното, стався потужний землетрус, після якого відбулося ще понад 50 підземних поштовхів. Внаслідок цього загинуло щонайменше чотири людини. Десятки тисяч осіб евакуювали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зокрема, після підземного поштовху
За даними Sky News, у Японії, 1 січня, зафіксували понад 100 землетрусів. Як зазначає видання, у метеорологічному агентстві Токіо нарахували понад сотню підземних поштовхів магнітудою від 2,9 до 7,6 балів на острові.
Президент США Джо Байден уже заявив, що його країна готова допомогти тим, хто постраждав від землетрусу в Японії.
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