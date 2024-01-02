UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Потужні землетруси в Японії: кількість жертв зросла, евакуювали майже 100 тисяч людей

Фото: внаслідок потужних землетрусів у Японії зростає кількість загиблих (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На північно-західному узбережжі Японії, біля півострова Ното, стався потужний землетрус, після якого відбулося ще понад 50 підземних поштовхів. Внаслідок цього загинуло щонайменше чотири людини. Десятки тисяч осіб евакуювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, після підземного поштовху 

Що передувало

За даними Sky News, у Японії, 1 січня, зафіксували понад 100 землетрусів. Як зазначає видання, у метеорологічному агентстві Токіо нарахували понад сотню підземних поштовхів магнітудою від 2,9 до 7,6 балів на острові.

Президент США Джо Байден уже заявив, що його країна готова допомогти тим, хто постраждав від землетрусу в Японії.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія