Мощные землетрясения в Японии: количество жертв возросло, эвакуировали почти 100 тысяч человек

На северо-западном побережье Японии, у полуострова Ното, произошло мощное землетрясение, после которого произошло еще более 50 подземных толчков. В результате погибли по меньшей мере четыре человека. Десятки тысяч были эвакуированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В частности, после подземного толчка
По данным Sky News, в Японии, 1 января, зафиксировано более 100 землетрясений. Как отмечает издание, в метеорологическом агентстве Токио насчитали более ста подземных толчков магнитудой от 2,9 до 7,6 баллов на острове.
Президент США Джо Байден уже заявил, что его страна готова помочь пострадавшим от землетрясения в Японии.
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