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Мощные землетрясения в Японии: количество жертв возросло, эвакуировали почти 100 тысяч человек

Фото: в результате мощных землетрясений в Японии растет число погибших (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На северо-западном побережье Японии, у полуострова Ното, произошло мощное землетрясение, после которого произошло еще более 50 подземных толчков. В результате погибли по меньшей мере четыре человека. Десятки тысяч были эвакуированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, после подземного толчка

Что предшествовало

По данным Sky News, в Японии, 1 января, зафиксировано более 100 землетрясений. Как отмечает издание, в метеорологическом агентстве Токио насчитали более ста подземных толчков магнитудой от 2,9 до 7,6 баллов на острове.

Президент США Джо Байден уже заявил, что его страна готова помочь пострадавшим от землетрясения в Японии.

 

 

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Япония