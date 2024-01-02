Мощные землетрясения в Японии: количество жертв возросло, эвакуировали почти 100 тысяч человек

В частности, после подземного толчка

Что предшествовало

По данным Sky News, в Японии, 1 января, зафиксировано более 100 землетрясений. Как отмечает издание, в метеорологическом агентстве Токио насчитали более ста подземных толчков магнитудой от 2,9 до 7,6 баллов на острове.

Президент США Джо Байден уже заявил, что его страна готова помочь пострадавшим от землетрясения в Японии.