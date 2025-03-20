Потужні пожежі та постраждалі: в Одесі розкрили наслідки масованої атаки росіян

За словами чиновника, через масовану ворожу атаку на місто та район ударними безпілотниками "є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів".

"Постраждало троє людей, серед них неповнолітня дівчина", - розповів керівник ОВА

Він додав, що через російську дронову атаку "у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі".

"Також є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси", - поінформував чиновник.

Кіпер додав, що повітряна тривога триває, та "є ймовірність повторних ворожих ударів".

Удар дронів по Одесі 20 березня

Як повідомлялося раніше, у четвер ввечері війська РФ атакували Одесу дронами-камікадзе типу "Шахед". У місті пролунало кілька вибухів. Повідомлялося, що для удару ворог застосував велику кількість БПЛА.

Згодом з'явилася інформація про відключення світла в Одесі. Крім того, у місті були пожежі.

Як звернув увагу керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, російські загарбники змінили тактику ударів безпілотниками по містах України. Зокрема, ворог намагається діяти "великою кількістю, щоб спробувати перевантажити ППО, мобільні групи, РЕБ".

А керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючі атаку противника на Одесу, заявив, що росіяни б'ють дронами по цивільних об'єктах в місті.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли ввечері 20 березня, що російські загарбники запустили у бік України дрони-камікадзе для чергової атаки. Через загрозу дронових ударів у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Відомо про роботу ППО у декількох регіонах, зокрема у Київській області.