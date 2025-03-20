Мощные пожары и пострадавшие: в Одессе раскрыли последствия массированной атаки россиян

По словам чиновника, из-за массированной вражеской атаки на город и район ударными беспилотниками "есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилой многоэтажки, торгового центра и магазинов".

"Пострадали три человека, среди них несовершеннолетняя девушка", - рассказал руководитель ОВА

Он добавил, что из-за российской дроновую атаки "в трех локациях вспыхнули мощные пожары".

"Также есть локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы", - проинформировал чиновник.

Кипер добавил, что воздушная тревога продолжается, и "есть вероятность повторных вражеских ударов".

Удар дронов по Одессе 20 марта

Как сообщалось ранее, в четверг вечером войска РФ атаковали Одессу дронами-камикадзе типа "Шахед". В городе прозвучало несколько взрывов. Сообщалось, что для удара враг применил большое количество БПЛА.

Впоследствии появилась информация об отключении света в Одессе. Кроме того, в городе были пожары.

Как обратил внимание руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, российские захватчики изменили тактику ударов беспилотниками по городам Украины. В частности, враг пытается действовать "большим количеством, чтобы попытаться перегрузить ПВО, мобильные группы, РЭБ".

А руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя атаку противника на Одессу, заявил, что россияне бьют дронами по гражданским объектам в городе.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщали вечером 20 марта, что российские захватчики запустили в сторону Украины дроны-камикадзе для очередной атаки. Из-за угрозы дроновых ударов в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Известно о работе ПВО в нескольких регионах, в частности, в Киевской области.