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Потужні міжнародні бренди зайдуть до Криму після деокупації, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Низка міжнародних компаній зайде до Криму одразу після деокупації півострова. Сьогодні, 23 серпня, буде підписано перший відповідний документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час саміту Кримської платформи.

Він розповів, що готовність розпочати свій бізнес у Криму висловили потужні міжнародні бренди, серед яких готелі, авіакомпанії, банківські бізнеси, IT-компанії, промислові компанії, енергетичні компанії. Таким чином, півострів стане частиною глобальної економіки.

"Сьогодні ми робимо перший крок. Сьогодні ми підписуємо перший документ з компаніями, які готові зайти до Криму після України. Це відкритий документ, відкритий для приєднання інших чесних бізнесів", - зазначив Зеленський.

Глава держави уточнив, що у Криму, зокрема, хочуть розпочати роботу:

  • Ryanair;
  • Royal HaskoningDHV;
  • SkyUp;
  • JoinUp;
  • Vodafone;
  • Luxoft;
  • Genesis;
  • Ribas Group;
  • Okko;
  • Lifecell;
  • Fozzy Group.

Кримська платформа

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, у Києві триває третій саміт Кримської платформи. Її метою є актуалізація питання деокупації півострова у міжнародному порядку денному.

Ініціативу було створено Україною ще 2021 року, коли пройшов установчий саміт. Тоді було ухвалено спільну декларацію учасників Кримської платформи. У зустрічі взяли участь представники 43 країн.

 

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