Потужні міжнародні бренди зайдуть до Криму після деокупації, - Зеленський

Він розповів, що готовність розпочати свій бізнес у Криму висловили потужні міжнародні бренди, серед яких готелі, авіакомпанії, банківські бізнеси, IT-компанії, промислові компанії, енергетичні компанії. Таким чином, півострів стане частиною глобальної економіки.

"Сьогодні ми робимо перший крок. Сьогодні ми підписуємо перший документ з компаніями, які готові зайти до Криму після України. Це відкритий документ, відкритий для приєднання інших чесних бізнесів", - зазначив Зеленський.

Глава держави уточнив, що у Криму, зокрема, хочуть розпочати роботу:

Ryanair;

Royal HaskoningDHV;

SkyUp;

JoinUp;

Vodafone;

Luxoft;

Genesis;

Ribas Group;

Okko;

Lifecell;

Fozzy Group.

Кримська платформа

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, у Києві триває третій саміт Кримської платформи. Її метою є актуалізація питання деокупації півострова у міжнародному порядку денному.

Ініціативу було створено Україною ще 2021 року, коли пройшов установчий саміт. Тоді було ухвалено спільну декларацію учасників Кримської платформи. У зустрічі взяли участь представники 43 країн.