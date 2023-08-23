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Мощные международные бренды зайдут в Крым после деоккупации, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Ряд международных компаний зайдет в Крым сразу после деоккупации полуострова. Сегодня, 23 августа, будет подписан первый соответствующий документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе саммита Крымской платформы.

Он рассказал, что готовность начать свой бизнес в Крыму выразили мощные международные бренды, среди которых отельные сети, авиакомпании, банковские бизнесы, IT-компании, промышленные компании, энергетические компании. Таким образом, полуостров станет частью глобальной экономики. 

"Сегодня мы делаем первый шаг. Сегодня мы подписываем первый документ с компаниями, готовыми зайти в Крым после Украины. Это открытый документ, открытый для присоединения других честных бизнесов", - отметил Зеленский. 

Глава государства уточнил, что в Крыму, в частности, хотят начать работу: 

  • Ryanair;
  • Royal HaskoningDHV;
  • SkyUp; 
  • JoinUp;
  • Vodafone;
  • Luxoft;
  • Genesis;
  • Ribas Group;
  • Okko;
  • Lifecell;
  • Fozzy Group;
  • Hyatt Ukraine;
  • Nokia. 

Крымская платформа

Напомним, сегодня, 23 августа, в Киеве проходит третий саммит Крымской платформы. Ее целью является актуализация вопроса деоккупации полуострова в международной повестке дня.

Инициатива была создана Украиной еще в 2021 году, когда прошел учредительный саммит. Тогда была принята совместная декларация участников Крымской платформы. Во встрече участвовали представители 43 стран.

 

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