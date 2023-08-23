Мощные международные бренды зайдут в Крым после деоккупации, - Зеленский

Он рассказал, что готовность начать свой бизнес в Крыму выразили мощные международные бренды, среди которых отельные сети, авиакомпании, банковские бизнесы, IT-компании, промышленные компании, энергетические компании. Таким образом, полуостров станет частью глобальной экономики.

"Сегодня мы делаем первый шаг. Сегодня мы подписываем первый документ с компаниями, готовыми зайти в Крым после Украины. Это открытый документ, открытый для присоединения других честных бизнесов", - отметил Зеленский.

Глава государства уточнил, что в Крыму, в частности, хотят начать работу:

Ryanair;

Royal HaskoningDHV;

SkyUp;

JoinUp;

Vodafone;

Luxoft;

Genesis;

Ribas Group;

Okko;

Lifecell;

Fozzy Group;

Hyatt Ukraine;

Nokia.

Крымская платформа

Напомним, сегодня, 23 августа, в Киеве проходит третий саммит Крымской платформы. Ее целью является актуализация вопроса деоккупации полуострова в международной повестке дня.

Инициатива была создана Украиной еще в 2021 году, когда прошел учредительный саммит. Тогда была принята совместная декларация участников Крымской платформы. Во встрече участвовали представители 43 стран.