Потужні грози на тлі аномальної спеки: якої біди наробили в Україні дощі та шквали (фото, відео)

Попри аномальну спеку в деяких регіонах України пройшли потужні короткочасні грози зі шквальним вітром. Негода повалила дерева й паркани, позривала криші будівель та залишила деяких українців без світла.
РБК-Україна розповідає, що відомо про наслідки негоди в Україні.
У Малині Житомирської області гроза та сильний вітер 17 липня, згідно з інформацією міської ради, спричинили чимало біди.
Уточнюється, що негода:
Наслідки негоди в Малині (фото: facebook.com/MalynCityCouncil)
"Повідомляємо, що наразі всі комунальні служби громади, ДСНС та обленерго, працівники ТОВ "ЛюксНет" працюють в посиленому режимі, аби максимально швидко ліквідувати наслідки негоди", - йдеться у дописі міськради у Facebook.
Жителів громади закликали також бути максимально обережними й обачними на дорогах.
Допис Малинської міської ради (скриншот: facebook.com/MalynCityCouncil)
У селі Городище негода обірвала високовольтну лінію.
Повідомлення щодо обірваної високовольтної лінії в Городищі (скриншот: facebook.com/polissiatoday)
Крім того, на території місцевого ліцею впало дерево.
Негода "накрила" Городище 17 липня (фото: facebook.com/polissiatoday)
У Києві внаслідок потужної грози 16 липня було затоплено низку вулиць, що суттєво ускладнило рух транспорту столичними дорогами.
Подекуди утворились чималі затори - через затоплення проїжджої частини.
Траплялися також випадки падіння дерев на дороги та машини через сильний вітер.
У Києві впало не одне дерево (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)
У комунальній аварійно-рятувальній службі (КАРС) розповіли, що до подолання наслідків негоди у Голосіївському районі столиці було залучено людей і техніку.
"Зокрема, рятувальники прибрали повалені дерева на вулицях Васильківська та Юлії Здановської, що у Голосіївському районі міста. На вулиці Васильківській аварійне дерево впало на автомобіль та перекрило мешканцям вхід до під’їзду", - уточнили у КАРС.
Публікація КАРС (скриншот: facebook.com/KARS.Kyiv)
У місті Городок Львівської області шквальний вітер зірвав частину даху з будівлі. Впала вона на припарковані поруч автомобілі.
Адміністратор Facebook-групи "Підслухано Городок - Львівська область" Володимир Макітра уточнив, що подія сталась на вулиці Майдан Гайдамаків.
Зірвана частина даху в Городку (фото: facebook.com/groups/horodok.city)
Крім того, під час грози блискавка влучила в озеро Задорожнє (у Стрийському районі Львівської області).
У цей момент там перебували люди. На щастя, ніхто не постраждав.
В озеро на Львівщині влучила блискавка (скриншот: facebook.com/groups/horodok.city)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна потрапила до епіцентру температурної аномалії, а також які ще країни "накрила" рекордна спека.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки Малинської міської ради, "КАРС "Київська служба порятунку", "Підслухано Городок - Львівська область", GreenPost і "Полісся today" у Facebook, Telegram-канал "Труха Київ".
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