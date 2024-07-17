Мощные грозы на фоне аномальной жары: какой беды наделали в Украине дожди и шквалы (фото, видео)

Житомирская область

В Малине Житомирской области гроза и сильный ветер 17 июля, согласно информации городского совета, наделали немало беды.

Уточняется, что непогода:

повалила деревья и заборы

повредила крыши зданий

замкнула и оборвала воздушные линии электроснабжения (в результате чего населенные пункты общины временно остались без света)

Последствия непогоды в Малине (фото: facebook.com/MalynCityCouncil)

"Сообщаем, что все коммунальные службы общины, ГСЧС и облэнерго, работники ООО "ЛюксНет" работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия непогоды", - говорится в сообщении горсовета в Facebook.

Жителей общины призвали также быть максимально осторожными и осмотрительными на дорогах.

Пост Малинского городского совета (скриншот: facebook.com/MalynCityCouncil)

В селе Городище непогода оборвала высоковольтную линию.

Сообщения об оборванной высоковольтной линии в Городище (скриншот: facebook.com/polissiatoday)

Кроме того, на территории местного лицея упало дерево.

Непогода "накрыла" Городище 17 июля (фото: facebook.com/polissiatoday)

Киевская область

В Киеве в результате мощной грозы 16 июля был затоплен ряд улиц, что существенно усложнило движение транспорта по столичным дорогам.

Кое-где образовались немалые пробки - из-за затопления проезжей части.

Были также случаи падения деревьев на дороги и машины из-за сильного ветра.

В Киеве упало не одно дерево (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

В коммунальной аварийно-спасательной службе (КАСС) рассказали, что к преодолению последствий непогоды в Голосеевском районе столицы были привлечены люди и техника.

"В частности, спасатели убрали поваленные деревья на улицах Васильковской и Юлии Здановской в Голосеевском районе города. На улице Васильковской аварийное дерево упало на автомобиль и перекрыло жильцам вход в подъезд", - уточнили в КАСС.

Публикация КАСС (скриншот: facebook.com/KARS.Kyiv)

Львовская область

В городе Городок Львовской области шквальный ветер сорвал часть крыши со здания. Упала она на припаркованные рядом автомобили.

Администратор Facebook-группы "Підслухано Городок - Львівська область" Владимир Макитра уточнил, что событие произошло на улице Майдан Гайдамаков.

Сорванная часть крыши в Городке (фото: Facebook.com/groups/horodok.city)

Кроме того, во время грозы молния попала в озеро Задорожное (Стрыйский район Львовской области).

В этот момент там находились люди. К счастью, никто не пострадал.

В озеро во Львовской области попала молния (скриншот: facebook.com/groups/horodok.city)