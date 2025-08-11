UA

Потужна магнітна буря охопить всю Землю: найнебезпечніші дати та як захиститися від впливу

Потужна магнітна буря охопить Землю найближчої доби (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Найближчі дні, з 11 по 15 серпня, обіцяють бути непростими для багатьох людей на Землі. Вчені прогнозують підвищену геомагнітну активність, яка може вплинути на самопочуття, особливо у тих, хто страждає від хронічних хвороб або нервових розладів.

РБК-Україна розповідає, коли саме очікуються пікові магнітні бурі, які симптоми можуть супроводжувати ці дні та що варто робити, щоб зберегти здоров'я.

Прогноз магнітних бур з 11 по 15 серпня

За даними NASA та NOAA, геомагнітна активність підвищиться зранку 11 серпня, досягне піка 13 числа і буде триматися на підвищеному рівні до 15 серпня.

11 серпня, понеділок - початок активного періоду, очікується буря червоного рівня G1 (К-індекс 5), що вже може викликати перші симптоми дискомфорту.

12 серпня, вівторок - пік магнітної бурі G1 (К-індекс 5)

13 серпня, середа - прогнозується потужна магнітна буря рівня G2. Це найбільш небезпечний день, коли варто максимально обережно ставитися до свого здоров'я.

14 серпня, четвер - активність знизиться, але магнітні збурення залишаться на помірному рівні (К-індекс 4)

15 серпня, п'ятниця - магнітосфера почне заспокоюватися, очікуються слабкі локальні магнітні бурі (К-індекс 3)

Що таке магнітна буря і чому вона впливає на нас

Магнітні бурі виникають через потужні спалахи на Сонці, які викидають хмари заряджених частинок у космос. Через кілька днів ці частинки досягають Землі й взаємодіють з її магнітосферою, викликаючи коливання її поля. Цей процес і називають геомагнітною бурею.

Для більшості людей цей вплив непомітний, але метеозалежні та хворі на серце, судини або з нервовими розладами можуть відчути погіршення стану.

Як розпізнати вплив магнітної бурі

Симптоми можуть бути різноманітними, але найпоширеніші з них:

  • Головний біль і мігрень, особливо у скронях і потилиці
  • Перепади артеріального тиску
  • Запаморочення і слабкість
  • Погіршення сну - безсоння або сонливість упродовж дня
  • Підвищена тривожність, дратівливість, перепади настрою
  • Прискорене серцебиття, задишка
  • Втома і загальна апатія

Особливо уважними варто бути людям похилого віку, вагітним, дітям і тим, хто має хронічні захворювання.

Як зменшити негативний вплив магнітних бур

Пийте багато чистої води - гідратація допомагає уникнути головного болю

Дотримуйтеся режиму сну і відпочинку

Обмежте споживання кави, алкоголю, нікотину

Уникайте стресів і нервових перенапружень

Плануйте важливі справи на більш сприятливі дні

Проводьте більше часу на свіжому повітрі, особливо вранці.

Слідкуйте за своїм здоров'ям, приймайте ліки за призначенням лікаря

Чи впливають магнітні бурі на техніку

У періоди сильних бур можуть бути короткочасні перебої у роботі супутників, GPS і мобільного зв'язку. У повсякденному житті це зазвичай не помітно, але в авіації, енергетиці та армії таких ситуацій уникати не вдається.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела:
SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)

