Мощная магнитная буря охватит всю Землю: самые опасные даты и как защититься от воздействия

Ближайшие дни, с 11 по 15 августа, обещают быть непростыми для многих людей на Земле. Ученые прогнозируют повышенную геомагнитную активность, которая может повлиять на самочувствие, особенно у тех, кто страдает от хронических болезней или нервных расстройств.
РБК-Украина рассказывает, когда именно ожидаются пиковые магнитные бури, какие симптомы могут сопровождать эти дни и что стоит делать, чтобы сохранить здоровье.
По данным NASA и NOAA, геомагнитная активность повысится утром 11 августа, достигнет пика 13 числа и будет держаться на повышенном уровне до 15 августа.
11 августа, понедельник - начало активного периода, ожидается буря красного уровня G1 (К-индекс 5), что уже может вызвать первые симптомы дискомфорта.
12 августа, вторник - пик магнитной бури G1 (К-индекс 5)
13 августа, среда - прогнозируется мощная магнитная буря уровня G2. Это наиболее опасный день, когда стоит максимально осторожно относиться к своему здоровью.
14 августа, четверг - активность снизится, но магнитные возмущения останутся на умеренном уровне (К-индекс 4)
15 августа, пятница - магнитосфера начнет успокаиваться, ожидаются слабые локальные магнитные бури (К-индекс 3)
Магнитные бури возникают из-за мощных вспышек на Солнце, которые выбрасывают облака заряженных частиц в космос. Через несколько дней эти частицы достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитосферой, вызывая колебания ее поля. Этот процесс и называют геомагнитной бурей.
Для большинства людей это влияние незаметно, но метеозависимые и больные сердцем, сосудами или с нервными расстройствами могут почувствовать ухудшение состояния.
Симптомы могут быть разнообразными, но самые распространенные из них:
Особенно внимательными стоит быть пожилым людям, беременным, детям и тем, кто имеет хронические заболевания.
Пейте много чистой воды - гидратация помогает избежать головной боли
Придерживайтесь режима сна и отдыха
Ограничьте потребление кофе, алкоголя, никотина
Избегайте стрессов и нервных перенапряжений
Планируйте важные дела на более благоприятные дни
Проводите больше времени на свежем воздухе, особенно по утрам.
Следите за своим здоровьем, принимайте лекарства по назначению врача
В периоды сильных бурь могут быть кратковременные перебои в работе спутников, GPS и мобильной связи. В повседневной жизни это обычно не заметно, но в авиации, энергетике и армии таких ситуаций избежать не удается.
