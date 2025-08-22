Поцілунок на корті та перемога: Світоліна й Монфіс зіграли разом на US Open (відео)

Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, провели спільний матч на центральному корті US Open. У ніч на 22 серпня подружжя взяло участь у виставковому заході Stars of the Open.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Відкритого чемпіонату США.
Суперниками Світоліної та Мофіса були італійці Флавія Пеннетта та Флавіо Коболлі. У напруженому поєдинку українка та француз здобули перемогу з рахунком 14:12.
Цей матч став однією з найяскравіших подій вечора. Українсько-французьке подружжя не лише подарувало глядачам видовищний теніс, а й чуттєвий момент – після перемоги Еліна та Гаель обійнялися й поцілувалися прямо на корті.
Окрім українсько-французького дуету, на шоу-турнірі виступили й інші легенди тенісу:
Організатори зазначили, що частина виручки від продажу квитків на Stars of the Open буде спрямована на підтримку USTA Foundation – національної благодійної організації, яка фінансує тенісні та освітні програми для малозабезпечених спільнот у США.
