Поцілунок на корті та перемога: Світоліна й Монфіс зіграли разом на US Open (відео)

Видовищний теніс та чуттєвий момент

Суперниками Світоліної та Мофіса були італійці Флавія Пеннетта та Флавіо Коболлі. У напруженому поєдинку українка та француз здобули перемогу з рахунком 14:12.

Цей матч став однією з найяскравіших подій вечора. Українсько-французьке подружжя не лише подарувало глядачам видовищний теніс, а й чуттєвий момент – після перемоги Еліна та Гаель обійнялися й поцілувалися прямо на корті.

Зіркові пари на корті

Окрім українсько-французького дуету, на шоу-турнірі виступили й інші легенди тенісу:

Жуан Фонсека (Бразилія) / Хуан Мартін Дель Потро (Аргентина) – Енді Роддік / Алекс Мікельсен (США) – 11:9

Вінус Вільямс / Джон Макінрой (США) – Коко Гофф / Андре Агассі (США) – 12:10

Бетані Маттек-Сандс / Кейсі Рацлафф (США) – Дана Метісон / Джек Сок (США) – 10:8

Благодійна складова

Організатори зазначили, що частина виручки від продажу квитків на Stars of the Open буде спрямована на підтримку USTA Foundation – національної благодійної організації, яка фінансує тенісні та освітні програми для малозабезпечених спільнот у США.