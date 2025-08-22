RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Поцелуй на корте и победа: Свитолина и Монфис сыграли вместе на US Open (видео)

Фото: Элина Свитолина и Гаэль Монфис (instagram.com/elina_svitolina)
Автор: Андрей Костенко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, провели совместный матч на центральном корте US Open. В ночь на 22 августа супруги приняли участие в выставочном мероприятии Stars of the Open.

Зрелищный теннис и чувственный момент

Соперниками Свитолиной и Мофиса были итальянцы Флавия Пеннетта и Флавио Коболли. В напряженном поединке украинка и француз одержали победу со счетом 14:12.

Этот матч стал одним из самых ярких событий вечера. Украинско-французская чета не только подарила зрителям зрелищный теннис, но и чувственный момент - после победы Элина и Гаэль обнялись и поцеловались прямо на корте.

Звездные пары на корте

Кроме украинско-французского дуэта, на шоу-турнире выступили и другие легенды тенниса:

  • Жуан Фонсека (Бразилия) / Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - Энди Роддик / Алекс Микельсен (США) - 11:9
  • Винус Уильямс/Джон Макинрой (США) - Коко Гофф/Андре Агасси (США) - 12:10
  • Бетани Маттек-Сандс/Кейси Рацлафф (США) - Дана Мэтисон/Джек Сок (США) - 10:8

Благотворительная составляющая

Организаторы отметили, что часть выручки от продажи билетов на Stars of the Open будет направлена на поддержку USTA Foundation - национальной благотворительной организации, которая финансирует теннисные и образовательные программы для малообеспеченных сообществ в США.

Ранее мы писали, что Свитолина, Костюк и еще две украинки получили соперниц на старте US Open-2025.

Также сообщили, где и когда смотреть US Open-2025 с украинским комментарием.

