Поцелуй на корте и победа: Свитолина и Монфис сыграли вместе на US Open (видео)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, провели совместный матч на центральном корте US Open. В ночь на 22 августа супруги приняли участие в выставочном мероприятии Stars of the Open.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Открытого чемпионата США.
Соперниками Свитолиной и Мофиса были итальянцы Флавия Пеннетта и Флавио Коболли. В напряженном поединке украинка и француз одержали победу со счетом 14:12.
Этот матч стал одним из самых ярких событий вечера. Украинско-французская чета не только подарила зрителям зрелищный теннис, но и чувственный момент - после победы Элина и Гаэль обнялись и поцеловались прямо на корте.
Кроме украинско-французского дуэта, на шоу-турнире выступили и другие легенды тенниса:
Организаторы отметили, что часть выручки от продажи билетов на Stars of the Open будет направлена на поддержку USTA Foundation - национальной благотворительной организации, которая финансирует теннисные и образовательные программы для малообеспеченных сообществ в США.
