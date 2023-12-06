Поцілив у офіцера РФ. WSJ дізналося подробиці рекордного пострілу снайпера СБУ

"Я думаю, що тепер росіяни знатимуть, на що здатні українці. Нехай сидять удома і бояться", - заявив 58-річний колишній бізнесмен В'ячеслав Ковальський, який став снайпером.

Рекордний постріл

Як пише видання, Ковальський та його коригувальник, які є співробітниками підрозділу військової контррозвідки Служби безпеки України (СБУ), зайняли позиції через річку від російської військової бази в Херсоні, при цьому коригувальник розраховував відстань, швидкість вітру та інші фактори, що передували пострілу.

Зокрема коригувальник використовував лазер, щоб визначити, наскільки далеко знаходяться російські солдати. Навідник також мав розрахувати температуру повітря, вологість та кривизну землі, щоб побачити, як це вплине на кулю його напарника.

"Пара націлилася на російського офіцера, який дає інструкції групі солдатів. Зрештою коригувальник дав Ковальському добро на спусковий гачок, сказавши йому: "Можеш", - пише WSJ.

Кулі зі спеціальної снайперської гвинтівки Ковальського, знадобилося близько дев'яти секунд, щоб вразити ціль. Гвинтівка складається з американського ствола, японського прицілу та інших українських деталей.

The Journal навіть опитало експертів. Колишні снайпери та експерти з балістики розповіли, що такий постріл можливий.

Інші рекорди

До пострілу Ковальського найдальший постріл, ймовірно, було зроблено снайпером канадського спецназу, який убив бойовика Ісламської держави з відстані близько 3,5 км у 2017 році. Пізніше канадські військові підтвердили цей інцидент, але відмовилися розкрити подробиці.

Вважалося, що до цього пострілу рекорд належав снайперу британської армії Крейгу Харрісону, який убив бойовика Талібану з відстані 2,4 км.

Нагадаємо, нещодавно снайпери Сил спеціальних операцій ліквідували 12 та поранили трьох окупантів на Авдіївському напрямку. Для цього їм знадобилася лише година. До того ж вони не бояться близько до ворога підбиратися, влучно стріляючи по окупантах навіть уночі. Так, один із снайперів знищив ворожого спостерігача із 250 м у районі Бахмута.