Попал в офицера РФ. WSJ узнало подробности рекордного выстрела снайпера СБУ

"Я думаю, что теперь россияне будут знать, на что способны украинцы. Пусть сидят дома и боятся", - заявил 58-летний бывший бизнесменВячеслав Ковальский, ставший снайпером.

Рекордный выстрел

Как пишет издание, Ковальский и его корректировщик, являющиеся сотрудниками подразделения военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), заняли позиции через реку от российской военной базы в Херсоне, при этом корректировщик рассчитывал расстояние, скорость ветра и другие факторы, предшествовавшие выстрелу.

В частности, корректировщик использовал лазер, чтобы определить, насколько далеко находятся российские солдаты. Наводчик также должен был рассчитать температуру воздуха, влажность и кривизну земли, чтобы увидеть, как это повлияет на пулю его напарника.

"Пара нацелилась на российского офицера, дающего инструкции группе солдат. В конечном итоге корректировщик дал Ковальскому добро на спусковой крючок, сказав ему: "Можешь", - пишет WSJ.

Пуле из специальной снайперской винтовки Ковальского, потребовалось около девяти секунд, чтобы поразить цель. Винтовка состоит из американского ствола, японского прицела и других украинских деталей.

The Journal даже опросило экспертов. Бывшие снайперы и эксперты по баллистике рассказали, что такой выстрел возможен.

Другие рекорды

До выстрела Ковальского самый дальний выстрел, вероятно, был произведен снайпером канадского спецназа, который убил боевика Исламского государства с расстояния около 3,5 км в 2017 году. Позже канадские военные подтвердили этот инцидент, но отказались раскрыть подробности.

Считалось, что до этого выстрела рекорд принадлежал снайперу британской армии Крейгу Харрисону, убившему боевика Талибана с расстояния 2,4 км.

Напомним, недавно снайперы Сил специальных операций ликвидировали 12 и ранили троих оккупантов на Авдеевском направлении. Для этого им понадобился только час. К тому же они не боятся близко подбираться к врагу, метко стреляя по оккупантам даже ночью. Так, один из снайперов уничтожил вражеского наблюдателя с 250 м в районе Бахмута.