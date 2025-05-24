Потрощена багатоповерхівка і не тільки: як виглядає Оболонь у Києві після атаки РФ

Росія в ніч на 24 травня здійснила масовану повітряну атаку на Київ. Один з найбільш постраждалих районах - Оболонь.
Як виглядає київська Оболонь після ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Як зазначив начальник КМВА Тимур Ткаченко, найсильніше в Оболонському районі постраждала звичайна житлова багатоповерхівка. Дрон пошкодив низку квартир на 3-6 поверхах.
Фото: в Оболонському районі пошкоджена багатоповерхівка (suspilne.media)
В Оболонському районі відомо про п'ятьох постраждалих. На свіже повітря вивели двох людей.
"Тут зараз одна з головних точок оперативної ліквідації наслідків. Багато вибитих вікон", - зазначив Ткаченко.
Фото: на Оболоні п'ятеро постраждалих (suspilne.media)
Як повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик, станом на ранок пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу на Оболоні, повністю ліквідовано.
Розгорнуто оперативний штаб, адреса - Оболонський проспект, 32Б.
За даними КМВА, відомо про щонайменше чотири локації з пошкодженнями на Оболоні. Уламки збитої цілі впали на відкритій території в кількох місцях. Також пошкоджений торговий центр, але без пожежі.
Повітряна тривога у Києві була оголошена ще ввечері 23 травня. Місто атакували ворожі дрони. У Голосіївському районі міста впали уламки, обійшлося постраждалих.
Після опівночі армія РФ випустила по Києву також балістику і паралельно атакувала безпілотниками. Відомо про падіння уламків у п'яти районах на різних локаціях. Внаслідок масованої атаки у Києві спалахнули пожежі.
Як повідомив мер Києва, кількість постраждалих зросла до восьми, двох людей госпіталізували.
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