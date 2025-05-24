Потрощена багатоповерхівка і не тільки: як виглядає Оболонь у Києві після атаки РФ

Нічний удар по Києву

Повітряна тривога у Києві була оголошена ще ввечері 23 травня. Місто атакували ворожі дрони. У Голосіївському районі міста впали уламки, обійшлося постраждалих.

Після опівночі армія РФ випустила по Києву також балістику і паралельно атакувала безпілотниками. Відомо про падіння уламків у п'яти районах на різних локаціях. Внаслідок масованої атаки у Києві спалахнули пожежі.

Як повідомив мер Києва, кількість постраждалих зросла до восьми, двох людей госпіталізували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.