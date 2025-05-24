Поврежденная многоэтажка и не только: как выглядит Оболонь в Киеве после атаки РФ

Ночной удар по Киеву

Воздушная тревога в Киеве была объявлена еще вечером 23 мая. Город атаковали вражеские дроны. В Голосеевском районе города упали обломки, обошлось без пострадавших.

После полуночи армия РФ выпустила по Киеву также баллистику и параллельно атаковала беспилотниками. Известно о падении обломков в пяти районах на разных локациях. В результате массированной атаки в Киеве вспыхнули пожары.

Как сообщил мэр Киева, количество пострадавших возросло до восьми, двух человек госпитализировали.

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