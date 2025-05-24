Потрощена багатоповерхівка і не тільки: як виглядає Оболонь у Києві після атаки РФ

Росія в ніч на 24 травня здійснила масовану повітряну атаку на Київ. Один з найбільш постраждалих районах - Оболонь.

Як виглядає київська Оболонь після ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна нижче.

За даними КМВА, відомо про щонайменше чотири локації з пошкодженнями на Оболоні. Уламки збитої цілі впали на відкритій території в кількох місцях. Також пошкоджений торговий центр, але без пожежі.

Як повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик, станом на ранок пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу на Оболоні, повністю ліквідовано.

"Тут зараз одна з головних точок оперативної ліквідації наслідків. Багато вибитих вікон", - зазначив Ткаченко. Фото: на Оболоні п'ятеро постраждалих (suspilne.media)

В Оболонському районі відомо про п'ятьох постраждалих. На свіже повітря вивели двох людей.

Як зазначив начальник КМВА Тимур Ткаченко, найсильніше в Оболонському районі постраждала звичайна житлова багатоповерхівка. Дрон пошкодив низку квартир на 3-6 поверхах.

Нічний удар по Києву

Повітряна тривога у Києві була оголошена ще ввечері 23 травня. Місто атакували ворожі дрони. У Голосіївському районі міста впали уламки, обійшлося постраждалих.

Після опівночі армія РФ випустила по Києву також балістику і паралельно атакувала безпілотниками. Відомо про падіння уламків у п'яти районах на різних локаціях. Внаслідок масованої атаки у Києві спалахнули пожежі.

Як повідомив мер Києва, кількість постраждалих зросла до восьми, двох людей госпіталізували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.