ua en ru
Сб, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Потрощена багатоповерхівка і не тільки: як виглядає Оболонь у Києві після атаки РФ

Київ, Субота 24 травня 2025 08:51
UA EN RU
Потрощена багатоповерхівка і не тільки: як виглядає Оболонь у Києві після атаки РФ Фото: Оболонь у Києві постраждала внаслідок атаки РФ (suspilne.media)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 24 травня здійснила масовану повітряну атаку на Київ. Один з найбільш постраждалих районах - Оболонь.

Як виглядає київська Оболонь після ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Як зазначив начальник КМВА Тимур Ткаченко, найсильніше в Оболонському районі постраждала звичайна житлова багатоповерхівка. Дрон пошкодив низку квартир на 3-6 поверхах.

Фото: в Оболонському районі пошкоджена багатоповерхівка (suspilne.media)

В Оболонському районі відомо про п'ятьох постраждалих. На свіже повітря вивели двох людей.

"Тут зараз одна з головних точок оперативної ліквідації наслідків. Багато вибитих вікон", - зазначив Ткаченко.
Потрощена багатоповерхівка і не тільки: як виглядає Оболонь у Києві після атаки РФ
Фото: на Оболоні п'ятеро постраждалих (suspilne.media)

Як повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик, станом на ранок пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу на Оболоні, повністю ліквідовано.

Розгорнуто оперативний штаб, адреса - Оболонський проспект, 32Б.

За даними КМВА, відомо про щонайменше чотири локації з пошкодженнями на Оболоні. Уламки збитої цілі впали на відкритій території в кількох місцях. Також пошкоджений торговий центр, але без пожежі.

Нічний удар по Києву

Повітряна тривога у Києві була оголошена ще ввечері 23 травня. Місто атакували ворожі дрони. У Голосіївському районі міста впали уламки, обійшлося постраждалих.

Після опівночі армія РФ випустила по Києву також балістику і паралельно атакувала безпілотниками. Відомо про падіння уламків у п'яти районах на різних локаціях. Внаслідок масованої атаки у Києві спалахнули пожежі.

Як повідомив мер Києва, кількість постраждалих зросла до восьми, двох людей госпіталізували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Оболонский район Війна в Україні Атака дронів
NEWS
Україна та РФ провели перший етап обміну "1000 на 1000": всі подробиці (фото, відео)
Україна та РФ провели перший етап обміну "1000 на 1000": всі подробиці (фото, відео)
DAILY
Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"