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Поврежденная многоэтажка и не только: как выглядит Оболонь в Киеве после атаки РФ

Киев, Суббота 24 мая 2025 08:51
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Поврежденная многоэтажка и не только: как выглядит Оболонь в Киеве после атаки РФ Фото: Оболонь в Киеве пострадала в результате атаки РФ (suspilne.media)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 24 мая осуществила массированную воздушную атаку на Киев. Один из наиболее пострадавших районов - Оболонь.

Как выглядит киевская Оболонь после вражеской атаки - в материале РБК-Украина ниже.

Как отметил начальник КГВА Тимур Ткаченко, сильнее всего в Оболонском районе пострадала обычная жилая многоэтажка. Дрон повредил ряд квартир на 3-6 этажах.

Фото: в Оболонском районе повреждена многоэтажка (suspilne.media)

В Оболонском районе известно о пяти пострадавших. На свежий воздух вывели двух человек.

"Здесь сейчас одна из главных точек оперативной ликвидации последствий. Много выбитых окон", - отметил Ткаченко.
Поврежденная многоэтажка и не только: как выглядит Оболонь в Киеве после атаки РФ
Фото: на Оболони пятеро пострадавших (suspilne.media)

Как сообщил глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик, по состоянию на утро пожар, возникший в результате вражеского обстрела на Оболони, полностью ликвидирован.

Развернут оперативный штаб, адрес - Оболонский проспект, 32Б.

По данным КГВА, известно по меньшей мере о четырех локациях с повреждениями на Оболони. Обломки сбитой цели упали на открытой территории в нескольких местах. Также поврежден торговый центр, но без пожара.

Ночной удар по Киеву

Воздушная тревога в Киеве была объявлена еще вечером 23 мая. Город атаковали вражеские дроны. В Голосеевском районе города упали обломки, обошлось без пострадавших.

После полуночи армия РФ выпустила по Киеву также баллистику и параллельно атаковала беспилотниками. Известно о падении обломков в пяти районах на разных локациях. В результате массированной атаки в Киеве вспыхнули пожары.

Как сообщил мэр Киева, количество пострадавших возросло до восьми, двух человек госпитализировали.

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