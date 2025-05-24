Поврежденная многоэтажка и не только: как выглядит Оболонь в Киеве после атаки РФ
Россия в ночь на 24 мая осуществила массированную воздушную атаку на Киев. Один из наиболее пострадавших районов - Оболонь.
Как выглядит киевская Оболонь после вражеской атаки - в материале РБК-Украина ниже.
Как отметил начальник КГВА Тимур Ткаченко, сильнее всего в Оболонском районе пострадала обычная жилая многоэтажка. Дрон повредил ряд квартир на 3-6 этажах.
Фото: в Оболонском районе повреждена многоэтажка (suspilne.media)
В Оболонском районе известно о пяти пострадавших. На свежий воздух вывели двух человек.
"Здесь сейчас одна из главных точек оперативной ликвидации последствий. Много выбитых окон", - отметил Ткаченко.
Фото: на Оболони пятеро пострадавших (suspilne.media)
Как сообщил глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик, по состоянию на утро пожар, возникший в результате вражеского обстрела на Оболони, полностью ликвидирован.
Развернут оперативный штаб, адрес - Оболонский проспект, 32Б.
По данным КГВА, известно по меньшей мере о четырех локациях с повреждениями на Оболони. Обломки сбитой цели упали на открытой территории в нескольких местах. Также поврежден торговый центр, но без пожара.
Ночной удар по Киеву
Воздушная тревога в Киеве была объявлена еще вечером 23 мая. Город атаковали вражеские дроны. В Голосеевском районе города упали обломки, обошлось без пострадавших.
После полуночи армия РФ выпустила по Киеву также баллистику и параллельно атаковала беспилотниками. Известно о падении обломков в пяти районах на разных локациях. В результате массированной атаки в Киеве вспыхнули пожары.
Как сообщил мэр Киева, количество пострадавших возросло до восьми, двух человек госпитализировали.
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