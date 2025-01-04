Потрійний удар по Чернігову: зросла кількість постраждалих

"На сьогодні на ранок уже зафіксовано шестеро поранених. П'ять з них - легкі, їм надана медична допомога по місцю. Один перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості", - сказав він.

Чаус також наголосив, що внаслідок атаки загинув 72-річний чоловік. За словами голови Чернігівської ОВА, чоловік був освітянином, кандидатом педагогічних наук.

У мережі повідомляють, що внаслідок потрійного ракетного удару по околиці Чернігова 3 січня загинув доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені Ушинського Олексій Гальонка.

У своєму Telegram-каналі Чаус також повідомив, що вночі у Корюківському районі Чернігівської області було влучання дрона, у чотирьох будинках пошкоджені вікна.

Під ранок був зафіксований удар дрона у Чернігівському районі, внаслідок чого сталася пожежа. Росіяни знищили житловий будинок та господарчу споруду.