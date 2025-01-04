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Тройной удар по Чернигову: возросло количество пострадавших

Фото: в Чернигове возросло количество пострадавших в результате обстрела 3 января (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Чернигове увеличилось количество пострадавших в результате массированной атаки 3 января. Пострадали шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в эфире телемарафона.

"На сегодня на утро уже зафиксировано шестеро раненых. Пять из них - легкие, им оказана медицинская помощь по месту. Один находится в больнице в состоянии средней тяжести", - сказал он.

Чаус также отметил, что в результате атаки погиб 72-летний мужчина. По словам главы Черниговской ОВА, мужчина был педагогом, кандидатом педагогических наук.

В сети сообщают, что в результате тройного ракетного удара по окраине Чернигова 3 января погиб доцент кафедры филологических дисциплин и методики их преподавания Черниговского областного института последипломного образования имени Ушинского Алексей Галенка.

В своем Telegram-канале Чаус также сообщил, что ночью в Корюковском районе Черниговской области было попадание дрона, в четырех домах повреждены окна.

Под утро был зафиксирован удар дрона в Черниговском районе, в результате чего произошел пожар. Россияне уничтожили жилой дом и хозяйственную постройку.

Тройной удар по Чернигову

Российские оккупанты в пятницу, 3 января, нанесли тройной удар по Чернигову. Вероятно, враг использовал ракеты "Искандер-М".

По данным ОВА, в результате обстрела было разрушено и повреждено более 10 частных домов.

Сообщалось о пяти пострадавших и одном погибшем в результате тройного удара по Чернигову.

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