Тройной удар по Чернигову: возросло количество пострадавших

В Чернигове увеличилось количество пострадавших в результате массированной атаки 3 января. Пострадали шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в эфире телемарафона.
"На сегодня на утро уже зафиксировано шестеро раненых. Пять из них - легкие, им оказана медицинская помощь по месту. Один находится в больнице в состоянии средней тяжести", - сказал он.
Чаус также отметил, что в результате атаки погиб 72-летний мужчина. По словам главы Черниговской ОВА, мужчина был педагогом, кандидатом педагогических наук.
В сети сообщают, что в результате тройного ракетного удара по окраине Чернигова 3 января погиб доцент кафедры филологических дисциплин и методики их преподавания Черниговского областного института последипломного образования имени Ушинского Алексей Галенка.
В своем Telegram-канале Чаус также сообщил, что ночью в Корюковском районе Черниговской области было попадание дрона, в четырех домах повреждены окна.
Под утро был зафиксирован удар дрона в Черниговском районе, в результате чего произошел пожар. Россияне уничтожили жилой дом и хозяйственную постройку.
Российские оккупанты в пятницу, 3 января, нанесли тройной удар по Чернигову. Вероятно, враг использовал ракеты "Искандер-М".
По данным ОВА, в результате обстрела было разрушено и повреждено более 10 частных домов.
Сообщалось о пяти пострадавших и одном погибшем в результате тройного удара по Чернигову.
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