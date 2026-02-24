"Потрійний провал Росії": що каже Україна та світ на 4-ту річницю великої війни

Головне:

Іноземні гості у Києві

До столиці вже прибули президент Європейської Ради Антоніу Кошта, президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, а також лідери

Хорватії,

Естонії,

Латвії,

Ісландії,

Фінляндії,

Данії,

Швеції,

Норвегії.

Ще багато країн та організації представлені на іншому рівні.

Зокрема, у столиці перебувають численні міжнародні делегації.

Серед гостей - парламентські делегації Литви, Словаччини, Великої Британії, Франції, Італії та Молдови, представники Парламентської асамблеї Ради Європи та мережі U4U.

Фото: іноземні лідери відвідують Київ у 4-ту річницю повномасштабного вторгення РФ в Україну (t.me/Ukraine_MFA)

Також столицю відвідують віцепрем’єр Польщі та глава МЗС Радослав Сікорський, урядовці Північної Македонії, єврокомісари з питань розширення, оборони та енергетики, представники НАТО на чолі з генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

"Коаліція охочих" і не тільки: яка програма заходів

Лідери ЄС - фон дер Ляєн та Кошта - долучаться до офіційних заходів пам’яті з нагоди річниці початку повномасштабного вторгнення.

Також вони оглянуть об’єкт енергетичної інфраструктури, який зазнав пошкоджень внаслідок російських ракетних атак, і проведуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

На сьогодні запланована "коаліція охочих" та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії".

Засідання "коаліції охочих" пройде у форматі відеоконференції. Головуватиме у форматі онлайн на ньому президент Франції Еммануель Макрон, а співголовою виступить прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Водночас Лондон оголосив про новий пакет військової та гуманітарної допомоги Україні. У британському уряді повідомили, що в межах багатонаціональних сил для підтримки України вже працює штаб чисельністю близько 70 осіб.

Бункер на Банковій. Що сказав Зеленський у зверненні

Президент Володимир Зеленський у зверненні до четвертої річниці повномасштабної війни подякував українцям за стійкість і спротив, наголосивши, що саме народ став силою, яка допомогла країні вистояти і зберегти державність.

На відео він також уперше показав бункер на Банковій, звідки на початку вторгнення проводив переговори зі світовими лідерами та координував роботу влади і військових. За словами президента, саме звідти ухвалювалися ключові рішення, необхідні для того, щоб Україна вистояла у перші дні війни.

Зеленський коротко пояснив, що перед кожним раундом перемовин він дає команді чіткі директиви: гарантії безпеки мають бути реальними, а жодні роки боротьби та досягнення України не можна обнуляти чи знецінювати. Кожен пункт угоди ретельно обговорюється, щоб вона була сильною і прийнятою українцями.

Що кажуть про річницю вторгнення в Україні та світі

Україна

Головком ЗСУ Олександр Сирський:

Велика українська поетеса Ліна Костенко писала: "Доля не посміхається рабам, доля посміхається людям". Українська армія - це люди. Вільні. Свідомі. Ті, хто воює за свій дім і свою землю. Проти нас - раби і найманці, яких женуть у бій страхом і брехнею. Тому правда на нашому боці.

Очільник ОП Кирило Буданов:

Чого ми не повинні мати - так це ілюзій щодо нашого ворога, ілюзій, що буде легко. Ми маємо жити в реальності, де щодня так потрібне те саме відчуття плеча. Це, мабуть, найголовніший урок російсько-української війни: наша сила в єдності. Тільки разом ми можемо бути сильною державою в боротьбі на незалежність.

Міністр оборони Михайло Федоров:

Наш план війни - це три конкретні цілі: закрити небо; зупинити ворога на землі, у морі та кіберпросторі; позбавити Росію економічного ресурсу воювати.

Світ

Президент Польщі Кароль Навроцький:

Російська агресія проти України становить серйозну загрозу безпеці всієї Європи. Історія вчить нас, що ігнорування імперських амбіцій Росії завжди призводило до трагедії. Демократичний світ повинен залишатися єдиним перед обличчям таких викликів. Ми очікуємо припинення дій, які дестабілізують регіон. Ми поважаємо мужність тих, хто щодня відстоює свободу.

Президент Франції Еммануель Макрон:

Ця війна - потрійний провал Росії: військовий, економічний і стратегічний. Постачання Україні техніки та боєприпасів, навчання, посилення протиповітряної оборони та боротьби з дронами, а також обслуговування вже наданого обладнання триватимуть. Щоб Україна вистояла і щоб Росія зрозуміла: час не на її боці.

Президент Молдови Майя Санду:

Ми завжди будемо вдячні українцям за те, що вони захищають наш мир і свободу та мир і свободу всієї Європи. Україна заслуговує на справедливий мир. І ми будемо підтримувати Україну з непохитною солідарністю.

МЗС Данії:

Зараз українці переживають надзвичайно холодну зиму, а Путін цинічно використовує холод на свою тактичну користь. Тому Данія надає нову гуманітарну допомогу в розмірі 190 млн крон, яка має допомогти у вирішенні гострої гуманітарної ситуації та забезпечити довгострокову підтримку.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре:

Українці краще за всіх знають свої потреби. У тісному діалозі з українською владою уряд визначив основні напрямки військової допомоги Україні у 2026 році. Ми будемо використовувати кошти там, де вони принесуть максимальну користь українцям.