"Тройной провал России": что говорит Украина и мир на 4-ю годовщину большой войны

Главное:

Международные гости в Киеве : прибыли лидеры ЕС, представители НАТО, парламентские делегации из Европы и P4U/U4U.

: прибыли лидеры ЕС, представители НАТО, парламентские делегации из Европы и P4U/U4U. Программа мероприятий : официальные события памяти годовщины войны, осмотр поврежденного энергетического объекта, заседание "коалиции желающих", саммит "Украина - Северная Европа и Балтия".

: официальные события памяти годовщины войны, осмотр поврежденного энергетического объекта, заседание "коалиции желающих", саммит "Украина - Северная Европа и Балтия". Зеленский : поблагодарил украинцев за сопротивление, впервые показал бункер на Банковой, где координировали первые дни войны.

: поблагодарил украинцев за сопротивление, впервые показал бункер на Банковой, где координировали первые дни войны. Поддержка Украины миром: новые пакеты военной и гуманитарной помощи, выражения солидарности.

Иностранные гости в Киеве

В столицу уже прибыли президент Европейского Совета Антониу Кошта, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры

Хорватии,

Эстонии,

Латвии,

Исландии,

Финляндии,

Дании,

Швеции,

Норвегии.

Еще многие страны и организации представлены на другом уровне.

В частности, в столице находятся многочисленные международные делегации.

Среди гостей - парламентские делегации Литвы, Словакии, Великобритании, Франции, Италии и Молдовы, представители Парламентской ассамблеи Совета Европы и сети U4U.

Фото: иностранные лидеры посещают Киев в 4-ю годовщину повторного военного вторжения РФ в Украину (t.me/Ukraine_MFA)

Также столицу посещают вице-премьер Польши и глава МИД Радослав Сикорский, чиновники Северной Македонии, еврокомиссары по вопросам расширения, обороны и энергетики, представители НАТО во главе с генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

"Коалиция желающих" и не только: какова программа мероприятий

Лидеры ЕС - фон дер Ляйен и Кошта - присоединятся к официальным мероприятиям памяти по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения.

Также они осмотрят объект энергетической инфраструктуры, который получил повреждения в результате российских ракетных атак, и проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На сегодня запланирована "коалиция желающих" и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии".

Заседание "коалиции желающих" пройдет в формате видеоконференции. Председательствовать в формате онлайн на нем будет президент Франции Эммануэль Макрон, а сопредседателем выступит премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В то же время Лондон объявил о новом пакете военной и гуманитарной помощи Украине. В британском правительстве сообщили, что в рамках многонациональных сил для поддержки Украины уже работает штаб численностью около 70 человек.

Бункер на Банковой. Что сказал Зеленский в обращении

Президент Владимир Зеленский в обращении к четвертой годовщине полномасштабной войны поблагодарил украинцев за стойкость и сопротивление, подчеркнув, что именно народ стал силой, которая помогла стране выстоять и сохранить государственность.

На видео он также впервые показал бункер на Банковой, откуда в начале вторжения проводил переговоры с мировыми лидерами и координировал работу власти и военных. По словам президента, именно оттуда принимались ключевые решения, необходимые для того, чтобы Украина выстояла в первые дни войны.

Зеленский коротко объяснил, что перед каждым раундом переговоров он дает команде четкие директивы: гарантии безопасности должны быть реальными, а никакие годы борьбы и достижения Украины нельзя обнулять или обесценивать. Каждый пункт соглашения тщательно обсуждается, чтобы оно было сильным и принятым украинцами.

Что говорят о годовщине вторжения в Украине и мире

Украина

Главком ВСУ Александр Сырский:

Великая украинская поэтесса Лина Костенко писала: "Судьба не улыбается рабам, судьба улыбается людям". Украинская армия - это люди. Свободные. Сознательные. Те, кто воюет за свой дом и свою землю. Против нас - рабы и наемники, которых гонят в бой страхом и ложью. Поэтому правда на нашей стороне.

Глава ОП Кирилл Буданов:

Чего мы не должны иметь - так это иллюзий относительно нашего врага, иллюзий, что будет легко. Мы должны жить в реальности, где ежедневно так нужно то самое ощущение плеча. Это, пожалуй, самый главный урок российско-украинской войны: наша сила в единстве. Только вместе мы можем быть сильным государством в борьбе за независимость.

Министр обороны Михаил Федоров:

Наш план войны - это три конкретные цели: закрыть небо; остановить врага на земле, в море и киберпространстве; лишить Россию экономического ресурса воевать.

Мир

Президент Польши Кароль Навроцкий:

Российская агрессия против Украины представляет серьезную угрозу безопасности всей Европы. История учит нас, что игнорирование имперских амбиций России всегда приводило к трагедии. Демократический мир должен оставаться единым перед лицом таких вызовов. Мы ожидаем прекращения действий, которые дестабилизируют регион. Мы уважаем мужество тех, кто ежедневно отстаивает свободу.

Президент Франции Эммануэль Макрон:

Эта война - тройной провал России: военный, экономический и стратегический. Поставки Украине техники и боеприпасов, обучение, усиление противовоздушной обороны и борьбы с дронами, а также обслуживание уже предоставленного оборудования будут продолжаться. Чтобы Украина выстояла и чтобы Россия поняла: время не на ее стороне.

Президент Молдовы Майя Санду:

Мы всегда будем благодарны украинцам за то, что они защищают наш мир и свободу и мир и свободу всей Европы. Украина заслуживает справедливого мира. И мы будем поддерживать Украину с непоколебимой солидарностью.

МИД Дании:

Сейчас украинцы переживают чрезвычайно холодную зиму, а Путин цинично использует холод в свою тактическую пользу. Поэтому Дания предоставляет новую гуманитарную помощь в размере 190 млн крон, которая должна помочь в решении острой гуманитарной ситуации и обеспечить долгосрочную поддержку.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре:

Украинцы лучше всех знают свои потребности. В тесном диалоге с украинскими властями правительство определило основные направления военной помощи Украине в 2026 году. Мы будем использовать средства там, где они принесут максимальную пользу украинцам.