"Тройной провал России": что говорит Украина и мир на 4-ю годовщину большой войны

В Киеве продолжаются мероприятия по случаю 4-й годовщины полномасштабного вторжения РФ. Столицу посещают представители ЕС, НАТО и парламентских делегаций из разных стран мира, а президент Зеленский впервые показал бункер на Банковой.
РБК-Украина рассказывает, как Киев проводит четвертую годовщину войны и что говорят украинские и мировые лидеры.
Главное:
В столицу уже прибыли президент Европейского Совета Антониу Кошта, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры
Еще многие страны и организации представлены на другом уровне.
В частности, в столице находятся многочисленные международные делегации.
Среди гостей - парламентские делегации Литвы, Словакии, Великобритании, Франции, Италии и Молдовы, представители Парламентской ассамблеи Совета Европы и сети U4U.
Также столицу посещают вице-премьер Польши и глава МИД Радослав Сикорский, чиновники Северной Македонии, еврокомиссары по вопросам расширения, обороны и энергетики, представители НАТО во главе с генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.
Лидеры ЕС - фон дер Ляйен и Кошта - присоединятся к официальным мероприятиям памяти по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения.
Также они осмотрят объект энергетической инфраструктуры, который получил повреждения в результате российских ракетных атак, и проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На сегодня запланирована "коалиция желающих" и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии".
Заседание "коалиции желающих" пройдет в формате видеоконференции. Председательствовать в формате онлайн на нем будет президент Франции Эммануэль Макрон, а сопредседателем выступит премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
В то же время Лондон объявил о новом пакете военной и гуманитарной помощи Украине. В британском правительстве сообщили, что в рамках многонациональных сил для поддержки Украины уже работает штаб численностью около 70 человек.
Президент Владимир Зеленский в обращении к четвертой годовщине полномасштабной войны поблагодарил украинцев за стойкость и сопротивление, подчеркнув, что именно народ стал силой, которая помогла стране выстоять и сохранить государственность.
На видео он также впервые показал бункер на Банковой, откуда в начале вторжения проводил переговоры с мировыми лидерами и координировал работу власти и военных. По словам президента, именно оттуда принимались ключевые решения, необходимые для того, чтобы Украина выстояла в первые дни войны.
Зеленский коротко объяснил, что перед каждым раундом переговоров он дает команде четкие директивы: гарантии безопасности должны быть реальными, а никакие годы борьбы и достижения Украины нельзя обнулять или обесценивать. Каждый пункт соглашения тщательно обсуждается, чтобы оно было сильным и принятым украинцами.
Главком ВСУ Александр Сырский:
Великая украинская поэтесса Лина Костенко писала: "Судьба не улыбается рабам, судьба улыбается людям". Украинская армия - это люди. Свободные. Сознательные. Те, кто воюет за свой дом и свою землю. Против нас - рабы и наемники, которых гонят в бой страхом и ложью. Поэтому правда на нашей стороне.
Глава ОП Кирилл Буданов:
Чего мы не должны иметь - так это иллюзий относительно нашего врага, иллюзий, что будет легко. Мы должны жить в реальности, где ежедневно так нужно то самое ощущение плеча. Это, пожалуй, самый главный урок российско-украинской войны: наша сила в единстве. Только вместе мы можем быть сильным государством в борьбе за независимость.
Министр обороны Михаил Федоров:
Наш план войны - это три конкретные цели: закрыть небо; остановить врага на земле, в море и киберпространстве; лишить Россию экономического ресурса воевать.
Президент Польши Кароль Навроцкий:
Российская агрессия против Украины представляет серьезную угрозу безопасности всей Европы. История учит нас, что игнорирование имперских амбиций России всегда приводило к трагедии. Демократический мир должен оставаться единым перед лицом таких вызовов. Мы ожидаем прекращения действий, которые дестабилизируют регион. Мы уважаем мужество тех, кто ежедневно отстаивает свободу.
Президент Франции Эммануэль Макрон:
Эта война - тройной провал России: военный, экономический и стратегический. Поставки Украине техники и боеприпасов, обучение, усиление противовоздушной обороны и борьбы с дронами, а также обслуживание уже предоставленного оборудования будут продолжаться. Чтобы Украина выстояла и чтобы Россия поняла: время не на ее стороне.
Президент Молдовы Майя Санду:
Мы всегда будем благодарны украинцам за то, что они защищают наш мир и свободу и мир и свободу всей Европы. Украина заслуживает справедливого мира. И мы будем поддерживать Украину с непоколебимой солидарностью.
МИД Дании:
Сейчас украинцы переживают чрезвычайно холодную зиму, а Путин цинично использует холод в свою тактическую пользу. Поэтому Дания предоставляет новую гуманитарную помощь в размере 190 млн крон, которая должна помочь в решении острой гуманитарной ситуации и обеспечить долгосрочную поддержку.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре:
Украинцы лучше всех знают свои потребности. В тесном диалоге с украинскими властями правительство определило основные направления военной помощи Украине в 2026 году. Мы будем использовать средства там, где они принесут максимальную пользу украинцам.