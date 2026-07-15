Потрійне свято й духовна опора. Чому 15 липня - доленосна дата для України

Головне: Три свята : на 15 липня припадають одночасно День Української Державності, День хрещення Київської Русі - України та День українських миротворців.

: на 15 липня припадають одночасно День Української Державності, День хрещення Київської Русі - України та День українських миротворців. Духовний контекст : церква також вшановує в цей день пам'ять рівноапостольного князя Володимира, чий вибір віри став доленосним рішенням, яке визначило європейський шлях нашого народу.

: церква також вшановує в цей день пам'ять рівноапостольного князя Володимира, чий вибір віри став доленосним рішенням, яке визначило європейський шлях нашого народу. Урочисте богослужіння : з нагоди свят урочиста Божественна літургія звершується у Володимирському соборі Києва, будівництво якого було закладене саме 15 липня 1862 року.

: з нагоди свят урочиста Божественна літургія звершується у Володимирському соборі Києва, будівництво якого було закладене саме 15 липня 1862 року. Звернення Епіфанія : очільник ПЦУ наголосив, що в умовах війни значення вибору князя Володимира набуває особливого сенсу, адже ми остаточно звільняємося від імперських кайданів.

: очільник ПЦУ наголосив, що в умовах війни значення вибору князя Володимира набуває особливого сенсу, адже ми остаточно звільняємося від імперських кайданів. Молитва за Україну: митрополит закликав до спільної молитви за захисників, перемогу та справедливий мир на нашій Батьківщині.

Чим важлива для українців дата 15 липня

Згідно з календарем офіційних свят в Україні за 2026 рік, на 15 липня припадає цілих три свята одночасно:

День Української Державності (офіційне державне свято);

День хрещення Київської Русі - України (релігійне свято);

День українських миротворців.

День 15 липня 2026 року в календарі офіційних свят в Україні (скриншот: zakon.rada.gov.ua)

Хто згадується в цей день у календарі ПЦУ

У Православному церковному календарі (новоюліанському) зазначається також, що 15 липня віряни вшановують пам'ять рівноапостольного князя київського Володимира, у святому хрещенні - Василія (1015).

У прес-службі ПЦУ нагадали, що саме на його честь був зведений та освячений у Києві величний Володимирський собор.

Так, 15 липня 1862 року було урочисто:

закладено перший камінь майбутнього храму;

оголошено, що через чотири роки там постане в усій красі кафедральний собор-пам'ятник Хрестителю Руси.

За даними ПЦУ, зрештою його будівництво завершилось двадцять років потому - у 1882 році. А внутрішнє оздоблення доробили лише у 1896 році.

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"Освячення Володимирського собору мало відбутися 15 липня 1896 року (в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира), але урочистості перенесли на пізніший час: чекали приїзду до Києва російського імператора", - розповіли українцям.

З огляду на це, освячення Володимирського собору звершили 20 серпня 1896 року.

День 15 липня 2026 року в Православному церковному календарі новоюліанському (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Сьогодні, 15 липня, в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого та з нагоди 1038-ї річниці Хрещення Руси - України у Володимирському соборі Києва звершується урочиста Божественна літургія.

Очолює святкове богослужіння Блаженнійший митрополит Епіфаній.

А долучитись до спільної всеукраїнської молитви можна навіть онлайн.

Звернення митрополита Епіфанія до українців

Із нагоди сьогоднішніх важливих свят митрополит Епіфаній звернувся до всього українського народу.

"Щиросердно вітаю із 1038-ю річницею Хрещення України - Руси - події, яка назавжди визначила духовний, культурний і цивілізаційний шлях нашого народу, а також із Днем Української Державності", - наголосив він.

Митрополит нагадав, що "вибір святого рівноапостольного князя Володимира став не лише особистим актом віри, а й доленосним рішенням для всієї нашої держави".

"Прийнявши святе Хрещення, Київська княжа держава, давня Україна-Русь, увійшла до сім'ї християнських народів Європи, утвердивши свою приналежність до спільноти, заснованої на євангельських цінностях, людській гідності та свободі", - пояснив він.

Епіфаній нагадав, що сьогодні, коли Україна переживає одне з найважчих випробувань у своїй історії - жахіття війни - значення цього Володимирового вибору усвідомлюється по-особливому.

"Захищаючи свою землю від російської агресії, ми водночас остаточно звільняємося від імперських кайданів, а також відновлюємо історичну справедливість, повертаючи належне місце тим постатям, які творили нашу державу, нашу культуру й нашу духовну традицію", - констатував очільник ПЦУ.

Він зауважив, що особливе місце серед них належить саме святому князю Володимиру - хрестителю України - Руси й державному мужу.

"Нехай пам'ять про Хрещення України-Руси надихає нас берегти свою віру, свою державу й свою історію", - наголосив Епіфаній.

Він побажав також, щоб Господь:

укріпляв український народ;

дарував мужність нашим захисникам і захисницям;

благословляв всіх, хто працює задля перемоги, справедливого миру та процвітання України.

"Божого благословення всім нам і нашій Батьківщині-Україні", - підсумував митрополит.