Потрібно звикнути до того, що війна підійде і до кордонів Фінляндії, - президент

Нагадаємо, що, за даними українських ЗМІ, під час удару українські безпілотники могли пошкодити російський бомбардувальник Ту-22М3. Мало того, ми писали, що під час нічної атаки Росії було уражено нафтопереробний завод в Рязані.

Ми також повідомляли, що українська розвідка уразила три гелікоптери на території Росії. Один з них знищили на території аеродрому Міністерства оборони РФ.

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