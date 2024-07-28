Потрібно звикнути до того, що війна підійде і до кордонів Фінляндії, - президент

Жителям Фінляндії треба звикнути до того, що війна підійде і до їх кордонів. Проте наразі причин для хвилювання немає.
Про це заявив президент республіки Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт.
Нагадаємо, що, за даними українських ЗМІ, під час удару українські безпілотники могли пошкодити російський бомбардувальник Ту-22М3. Мало того, ми писали, що під час нічної атаки Росії було уражено нафтопереробний завод в Рязані.
Ми також повідомляли, що українська розвідка уразила три гелікоптери на території Росії. Один з них знищили на території аеродрому Міністерства оборони РФ.
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