Нужно привыкнуть к тому, что война подойдет и к границам Финляндии, - президент

Напомним, что, по данным украинских СМИ, при ударе украинские беспилотники могли повредить российский бомбардировщик Ту-22М3. Более того, мы писали, что во время ночной атаки России был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

Мы также сообщали, что украинская разведка поразила три вертолета на территории России. Один из них был уничтожен на территории аэродрома Министерства обороны РФ.

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