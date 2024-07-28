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Нужно привыкнуть к тому, что война подойдет и к границам Финляндии, - президент

Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Жителям Финляндии надо привыкнуть к тому, что война подойдет и к их границам. Однако пока причин для волнения нет.

Об этом заявил президент республики Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт.

Напомним, что, по данным украинских СМИ, при ударе украинские беспилотники могли повредить российский бомбардировщик Ту-22М3. Более того, мы писали, что во время ночной атаки России был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

Мы также сообщали, что украинская разведка поразила три вертолета на территории России. Один из них был уничтожен на территории аэродрома Министерства обороны РФ.

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