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Українська розвідка уразила три вертольоти на території РФ, - джерела

Москва, Субота 27 липня 2024 15:10
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Українська розвідка уразила три вертольоти на території РФ, - джерела Фото: ГУР атакувало гелікоптери на території Росії (vitalykuzmin net)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Українська розвідка уразила три гелікоптери на території Росії. Один з них знищили на території аеродрому Міністерства оборони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

Як зазначають джерела, близько 3:00 21 липня на території акціонерного товариства "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (населений пункт Томіліно, Московська область) внаслідок диверсійних заходів ГУР було уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.

Джерело в українській розвідці повідомляє, що 24 липня також внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому Міністерства оборони РФ "Кряж" у Самарі.

Зазначається, що "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" - це авіабудівне підприємство, яке спеціалізується на розробці, виробництві та ремонту вертольотів (лінійки Мі та КА), а також інших гвинтокрилих літальних апаратів. Підприємство включає два дослідно-конструкторських бюро ОКБ "Миля" та ОКБ "Камова", дослідне виробництво, а також експериментально-дослідницький комплекс та випробовуваний центр.

"Інформація щодо пожежі внаслідок вибухів на підприємстві викликала широкий розголос серед мешканців Московської області. Втім, російська влада, як завжди, факти власної недбалості приховує від населення РФ", - додає джерело.

Ураження Ту-22М3 в Росії

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що цієї ночі дрони ГУР Міноборони атакували нафтопереробний завод у Рязані та три військові аеродроми. Йдеться про аеродром "Енгельс" у Саратовській області, "Дягілєво" в Рязанській області та аеродром "Оленья" в Мурманській області.

Внаслідок атаки був пошкоджений дальній надзвуковий бомбардувальник ТУ-22М3.

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