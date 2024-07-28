Нужно привыкнуть к тому, что война подойдет и к границам Финляндии, - президент
Жителям Финляндии надо привыкнуть к тому, что война подойдет и к их границам. Однако пока причин для волнения нет.
Об этом заявил президент республики Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт.
Стубб прокомментировал сообщение украинских СМИ о том, что в эту субботу Украина нанесла удар с беспилотника по военному аэропорту "Оленья" на севере России. Авиабаза "Оленья" расположена менее чем в 200 километрах от северо-восточной границы Финляндии.
Комментируя этот вопрос финским СМИ в Париже, Стубб сказал, что он контактировал по этому поводу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
"Главное сообщение состоит в том, что у нас нет причин для волнения в Финляндии. Мы держим ситуацию под контролем и можем реагировать", - сказал президент.
Он подчеркнул, что теперь у Финляндии есть причина сохранять спокойствие и бдительность. Кроме того, по словам президента, финнам нужно привыкнуть к тому, что война подойдет и к границам Финляндии.
"Из Хельсинки перелет в Киев очень короткий. Надо привыкать к тому, что Украина должна использовать все средства, чтобы выиграть эту войну, а это тоже разные удары. А Россия продолжает гибридные атаки", - прокомментировал Стубб.
Напомним, что, по данным украинских СМИ, при ударе украинские беспилотники могли повредить российский бомбардировщик Ту-22М3. Более того, мы писали, что во время ночной атаки России был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.
Мы также сообщали, что украинская разведка поразила три вертолета на территории России. Один из них был уничтожен на территории аэродрома Министерства обороны РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.