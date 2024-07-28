Нужно привыкнуть к тому, что война подойдет и к границам Финляндии, - президент

Жителям Финляндии надо привыкнуть к тому, что война подойдет и к их границам. Однако пока причин для волнения нет.

Об этом заявил президент республики Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт .

Стубб прокомментировал сообщение украинских СМИ о том, что в эту субботу Украина нанесла удар с беспилотника по военному аэропорту "Оленья" на севере России. Авиабаза "Оленья" расположена менее чем в 200 километрах от северо-восточной границы Финляндии.

Комментируя этот вопрос финским СМИ в Париже, Стубб сказал, что он контактировал по этому поводу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

"Главное сообщение состоит в том, что у нас нет причин для волнения в Финляндии. Мы держим ситуацию под контролем и можем реагировать", - сказал президент.

Он подчеркнул, что теперь у Финляндии есть причина сохранять спокойствие и бдительность. Кроме того, по словам президента, финнам нужно привыкнуть к тому, что война подойдет и к границам Финляндии.