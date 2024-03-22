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"Потрібно зупинити". Боррель заявив, що винні в ударі по Україні понесуть відповідальність

П'ятниця 22 березня 2024 14:24
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"Потрібно зупинити". Боррель заявив, що винні в ударі по Україні понесуть відповідальність Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Винні в сьогоднішньому ударі по Україні понесуть відповідальність.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Росія продовжує свої жорстокі атаки проти населення України: нічні бомбардування енергетичної інфраструктури безпілотниками та ракетами, десятки людей загинули та були поранені, під загрозу поставлена безпека Запорізької атомної електростанції", - заявив він.

Водночас Боррель наголосив, що всі винні в атаці по Україні будуть притягнуті до відповідальності.

"Це потрібно зупинити! Усі винні будуть притягнуті до відповідальності", - заявив він.

Атака на Україну 22 березня

У ніч проти 22 березня російські військові масштабно атакували Україну ракетами.

Близько 4:00 відбулися пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 із регіону Каспійського моря. Також повідомлялося про зліт бомбардувальників Ту-22М3 та МіГ-31 з аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області.

Згодом пролунали вибухи у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях.

У Харкові та Дніпрі після обстрілу зникла електроенергія.

На Хмельниччині прогриміли вибухи, у низці населених пунктів зникла електроенергія.

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