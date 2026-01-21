"Потрібно захищати Арктику": Рютте в Давосі заявив, що згоден з Трампом

Рютте заявив, що НАТО врахує занепокоєння Трампа щодо безпеки в Арктиці. Це "занепокоєння" Трамп використовує, як виправдання планів щодо Гренландії.

"Нам потрібно захищати Арктику, ми знаємо, що морські шляхи відкриваються, ми знаємо, що Китай і Росія дедалі активніші в Арктиці", - зазначив Рютте.

При цьому він розсипався у похвалах Трампу. Зокрема, генсек НАТО похвалив американського президента за те, що той змусив країни Альянсу різко збільшити загальні витрати на оборону до 5% ВВП

"Я зараз не популярний серед вас, бо захищаю Дональда Трампа, але я справді вірю, що ми можемо бути раді, що він тут, бо він змусив нас у Європі активізуватися, зіткнутися з наслідками, які ми маємо зробити, щоб більше піклуватися про власний захист. Без Дональда Трампа цього ніколи б не сталося", - заявив Рютте.