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Потрібно ще два дні. Чернєв розповів, як триває перегляд правок до законопроекту про мобілізацію

Середа 27 березня 2024 18:53
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Потрібно ще два дні. Чернєв розповів, як триває перегляд правок до законопроекту про мобілізацію Ілюстративне фото: Чернєв розповів як триває розгляд правок (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Комітет Верховної ради з нацбезпеки намагається якнайшвидше переглянути всі внесені правки до законопроекту про мобілізацію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефіра телемарафону.

"Ми робимо максимум зі свого боку, намагаємось якнайшвидше всі пройти. За сьогодні пройшли близько 800 чи 700 правок. Вже загалом пройшли 3500", - розповів він.

За його словами, комітету лишилось переглянути близько 700 правок. На його думку, їх зможуть розглянути за два дні цього тижня. Після цього законопроект буде винесено на голосування у Верховну раду.

Законопроект про мобілізацію

Наприкінці січня уряд вніс до Верховної ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Перший варіант документа було запропоновано парламенту наприкінці грудня, але після шквалу критики його відкликали.

Новий законопроект уже пройшов перше читання. Наразі парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає понад 4 тисячі поправок до законопроекту.

Як заявляв нардеп Федір Веніславський, найбільша кількість поправок стосується аспірантів та спостерігачів за людьми з інвалідністю.

Очікується, що законопроект про мобілізацію буде розглянуто у другому читанні наприкінці березня, але речник парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що терміни розгляду залежать від тривалості розгляду правок комітетом.

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