ua en ru
Ср, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нужно еще два дня. Чернев рассказал, как идет пересмотр правок в законопроект о мобилизации

Среда 27 марта 2024 18:53
UA EN RU
Нужно еще два дня. Чернев рассказал, как идет пересмотр правок в законопроект о мобилизации Иллюстративное фото: Чернев рассказал, как продолжается рассмотрение правок (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Комитет Верховной рады по нацбезопасности пытается как можно быстрее пересмотреть все внесенные поправки в законопроект о мобилизации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

"Мы делаем максимум со своей стороны, стараемся как можно быстрее все пройти. За сегодня прошли около 800 или 700 правок. Уже прошли 3500", - рассказал он.

По его словам, комитету осталось пересмотреть около 700 поправок. По его мнению, их смогут рассмотреть через два дня на этой неделе. После этого законопроект будет вынесен на голосование в Верховную раду.

Законопроект о мобилизации

В конце января правительство внесло в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок его проведения. Первый вариант документа был предложен парламенту в конце декабря, но после шквала критики его отозвали.

Новый законопроект уже прошел первое чтение. В настоящее время парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает более 4 тысяч поправок к законопроекту.

Как заявлял нардеп Федор Вениславский, наибольшее количество поправок касается аспирантов и наблюдателей людей с инвалидностью.

Ожидается, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен во втором чтении в конце марта, но представитель парламента Руслан Стефанчук заявлял, что сроки рассмотрения зависят от продолжительности рассмотрения правок комитетом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине Верховная рада
NEWS
Обстрел Харькова: россияне нанесли удар по жилым домам, есть жертва и много раненых
Обстрел Харькова: россияне нанесли удар по жилым домам, есть жертва и много раненых
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы