"Потрібно протистояти злу". Глава МЗС Британії вважає, що Путін грає роль Гітлера

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що сьогоднішня ситуація нагадує події 1930-х років, а російський диктатор Володимир Путін грає роль Адольфа Гітлера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кемерона у подкасті Politico.
Він заявив, що війна в Україні залишається для нього "абсолютним пріоритетом номер один". Міністр назвав це викликом для нашого покоління.
Кемерон порівняв сьогодення з подіями перед Другою світовою війною, коли Захід намагався умиротворити Адольфа Гітлера.
"Це все одно, що бути міністром закордонних справ чи лідером у Європі в 1930-х роках, ми не повинні заспокоювати Путіна. Ми повинні протистояти злу, яке представляє його вторгнення", - сказав глава МЗС Британії.
Як зазначає Politico, заява Кемерона пролунала на тлі того, як Захід намагається забезпечити Україну високотехнічною зброєю, щоб відбити російське вторгнення і водночас готується до потенційного повернення скептика НАТО Дональда Трампа до Білого дому.
"Єдина річ, яку ми можемо зробити - це продемонструвати протягом цього року, що Путін не перемагає", - додав Кемерон.
Нагадаємо, наприкінці грудня The New York Times заявило, що російський диктатор Володимир Путін нібито передав дипломатичними каналами сигнал, що готовий заморозити війну в Україні.
Також, за непідтвердженою інформацією, Путін надсилав пропозиції щодо припинення вогню роком раніше, восени 2022 року.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що країни Заходу не просять Україну домовлятися з Росією про заморожування війни. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський наголосив, що тиску від партнерів щодо припинення захисту України поки що немає.
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