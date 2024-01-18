"Потрібно протистояти злу". Глава МЗС Британії вважає, що Путін грає роль Гітлера

Він заявив, що війна в Україні залишається для нього "абсолютним пріоритетом номер один". Міністр назвав це викликом для нашого покоління.

Кемерон порівняв сьогодення з подіями перед Другою світовою війною, коли Захід намагався умиротворити Адольфа Гітлера.

"Це все одно, що бути міністром закордонних справ чи лідером у Європі в 1930-х роках, ми не повинні заспокоювати Путіна. Ми повинні протистояти злу, яке представляє його вторгнення", - сказав глава МЗС Британії.

Як зазначає Politico, заява Кемерона пролунала на тлі того, як Захід намагається забезпечити Україну високотехнічною зброєю, щоб відбити російське вторгнення і водночас готується до потенційного повернення скептика НАТО Дональда Трампа до Білого дому.

"Єдина річ, яку ми можемо зробити - це продемонструвати протягом цього року, що Путін не перемагає", - додав Кемерон.

Загроза замороження війни

Нагадаємо, наприкінці грудня The New York Times заявило, що російський диктатор Володимир Путін нібито передав дипломатичними каналами сигнал, що готовий заморозити війну в Україні.

Також, за непідтвердженою інформацією, Путін надсилав пропозиції щодо припинення вогню роком раніше, восени 2022 року.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що країни Заходу не просять Україну домовлятися з Росією про заморожування війни. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський наголосив, що тиску від партнерів щодо припинення захисту України поки що немає.