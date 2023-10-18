"Потрібно в дурку лягати". Окупант розповів про бажання втекти з війни (перехоплення)

Росіян розповів про регулярні "прильоти" по його позиціях. Також окупант заявив, що відпустка йому буде надана не скоро, лише через пів року і то на 14 днів.

"Походу це надовго буде, надовго затягнеться. Роки на 2, на 3 може затягнутися", - поскаржився росіянин.

Він додав, що для втечі з війни йому потрібно втекти у відпустку або навіть "лягти в дурку".

Перехоплення розмов росіян

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Інший окупант поскаржився на відсутність боєприпасів на фронті. Він також очікував на відпустку для того, щоб не повернутись воювати.