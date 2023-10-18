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"Нужно в дурку ложиться". Оккупант рассказал о желании сбежать с войны (перехват)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский военный пожаловался родным, что хочет сбежать с войны против Украины. Для этого ему необходимо "лечь в дурку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

Россиянин рассказал о регулярных "прилетах" по его позициям. Также оккупант заявил, что отпуск ему будет предоставлен не скоро, только через полгода и то на 14 дней.

"Походу это надолго будет, надолго затянется. Года на 2, на 3 может затянуться", - пожаловался россиянин.

Он добавил, что для побега с войны ему нужно сбежать в отпуск или даже "лечь в дурку".

Перехват разговоров россиян

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Другой оккупант пожаловался на отсутствие боеприпасов на фронте. Он также ожидал отпуска для того, чтобы не вернуться воевать.

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