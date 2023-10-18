"Потрібно в дурку лягати". Окупант розповів про бажання втекти з війни (перехоплення)

Російський військовий поскаржився рідним, що хоче втекти з війни проти України. Для цього йому необхідно "лягти в дурку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Росіян розповів про регулярні "прильоти" по його позиціях. Також окупант заявив, що відпустка йому буде надана не скоро, лише через пів року і то на 14 днів.

"Походу це надовго буде, надовго затягнеться. Роки на 2, на 3 може затягнутися", - поскаржився росіянин.

Він додав, що для втечі з війни йому потрібно втекти у відпустку або навіть "лягти в дурку".

Перехоплення розмов росіян

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Інший окупант поскаржився на відсутність боєприпасів на фронті. Він також очікував на відпустку для того, щоб не повернутись воювати.