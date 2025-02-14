Не потрібно довіряти Путіну, щоб вести з ним переговори, - Гегсет

"Чи є довіра? Ні. Вам не обов’язково діяти на основі довіри, щоб укласти угоду", - відповів Гегсет на запитання журналістів щодо мирних переговорів з Путіним.

За словами міністра оборони США, "не потрібно довіряти комусь, щоб вести з ним перемовини". Разом з тим Гегсет згадав слова 40-го президента США Рональда Рейгана, який казав, що відносинах з Росією потрібно пам'ятати слова "довіряй, але перевіряй".

Глава Пентагону підкреслив, що для міцної мирної угоди більше потрібна сильна позиція Північноатлантичного альянсу, аніж довіра. За його словами, якщо НАТО справді збільшить свої можливості та витрати, це стримає Путіна від агресивних дій.

Гегсет додав, що його робота як міністра оборони США полягає не в тому, щоб читати думки Путіна. Він має "забезпечити подальший контроль, щоб переконатися, що будь-який досягнутий мир є стійким і тривалим".

"Президент Трамп буде тим, хто сидітиме за столом із Зеленським і Путіним", - підсумував Гегсет.

Перемовини щодо закінчення війни в Україні

Нагадаємо, раніше американський президент на пресконференції у Білому домі президент США Дональд Трамп анонсував зустріч представників України, США та Росії у Саудівській Аравії.

Однак сьогодні представник президентської команди у коментарі РБК-Україна зауважив, що Україна не планувала проводити переговори у Саудівській Аравії наступного тижня.