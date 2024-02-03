Потрібно декілька "кліків". Як перевірити, чи дійсні документи
Українці можуть перевірити дійсність паспорта та деяких інших документів. Це можна зробити онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної міграційної служби України.
Онлайн можна перевірити дійсність:
- паспорта громадянина України у форматі "книжечки" та ID-картки;
- закордонного паспорта;
- тимчасового посвідчення громадянина України;
- посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
- посвідки на постійне та тимчасове проживання.
Як перевірити дійсність документів
Спочатку потрібно зайти на сайт Державної міграційної служби України. Потім потрібно обрати тип документа з переліку.
Введіть серію та номер документа. Пройдіть верифікацію, натискайте "Перевірити" та очікуйте на результат.
ДМС додає, що якщо громадяни знайшли розбіжності чи помилки у транслітерації, потрібно звернутися до підрозділів міграційної служби, центрів надання адміністративних послуг чи паспортного сервісу, залежно від того, який саме документ потребує заміни.
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