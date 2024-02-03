Потрібно декілька "кліків". Як перевірити, чи дійсні документи

Українці можуть перевірити дійсність паспорта та деяких інших документів. Це можна зробити онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної міграційної служби України.

Онлайн можна перевірити дійсність:

паспорта громадянина України у форматі "книжечки" та ID-картки;

закордонного паспорта;

тимчасового посвідчення громадянина України;

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

посвідки на постійне та тимчасове проживання.

Як перевірити дійсність документів

Спочатку потрібно зайти на сайт Державної міграційної служби України. Потім потрібно обрати тип документа з переліку.

Введіть серію та номер документа. Пройдіть верифікацію, натискайте "Перевірити" та очікуйте на результат.

ДМС додає, що якщо громадяни знайшли розбіжності чи помилки у транслітерації, потрібно звернутися до підрозділів міграційної служби, центрів надання адміністративних послуг чи паспортного сервісу, залежно від того, який саме документ потребує заміни.