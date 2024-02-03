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Нужно несколько "кликов". Как проверить, действительны ли документы

Украина, Суббота 03 февраля 2024 20:58
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Нужно несколько "кликов". Как проверить, действительны ли документы Фото: украинцы могут проверить подлинность документов онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут проверить подлинность паспорта и некоторых других документов. Это можно сделать онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственной миграционной службы Украины.

Онлайн можно проверить действительность:

  • паспорта гражданина Украины в формате "книжечки" и ID-карты;
  • загранпаспорта;
  • временного удостоверения гражданина Украины;
  • удостоверения личности без гражданства для выезда за границу;
  • виды на постоянное и временное проживание.

Как проверить подлинность документов

Сначала нужно зайти на сайт Государственной миграционной службы Украины. Затем следует выбрать тип документа из перечня.

Введите серию и номер документа. Пройдите верификацию, нажмите "Проверить" и ожидайте результата.

ГМС добавляет, что если граждане нашли ошибки в транслитерации, нужно обратиться в подразделения миграционной службы, центры предоставления административных услуг или паспортный сервис, в зависимости от того, какой именно документ требует замены.

Ранее мы объясняли, как в онлайн-режиме заменить водительское удостоверение.

Также РБК-Украина рассказывало, как украинцы могут подать заявление о браке в "Дії".

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