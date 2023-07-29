Водійське посвідчення можна замінити онлайн: покрокова інструкція

Посвідчення водія можна замінити онлайн у декілька кліків. Для цього потрібен застосунок "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Подати заяву про заміну посвідчення можна через мобільний застосунок та забрати готове водійське в сервісному центрі МВС. Також українці мають змогу відмовитися від пластикового документа й отримати електронне посвідчення водія.

Оформити заяву на заміну можна, якщо посвідчення:

втрачене;

видане вперше на 2 роки;

непридатне для подальшого користування;

у зв‘язку зі зміною персональних даних (наприклад, прізвища тощо).

Покрокова інструкція для заміни посвідчення

авторизуватися в застосунку "Дія";

натиснути "Послуги";

натиснути "Заміна посвідчення водія";

обрати причину заміни;

обрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ;

підтвердити контактні дані та підписати заяву.

Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Пізніше прийде повідомлення про готовність документа.

Нагадаємо, ми повідомляли, як обміняти посвідчення водія України за кордоном.

Також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна повідомляв, що українці будуть отримувати водійське посвідчення по-новому.

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