Потрібно дати Україні надію. Литва очікує на саміті НАТО більше, ніж заяв про "відкриті двері"

Литва сподівається, що на саміті НАТО, який пройде у липні у Вільнюсі, будуть прийняті реальні рішення та знайдені нові формулювання щодо членства України в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Ми дуже сильно сподіваємося, що цей саміт буде присвячений не лише нашій власній безпеці, але й безпеці України - у сенсі, що також буде знайдено якісь формулювання щодо очікувань України більш тісніше інтегруватися в НАТО", - сказав Науседа.

Президент Литви зазначив, що наразі не можна сказати, що на саміті буде обговорюватися повноцінне членство України в НАТО, проте він додав, що "ми маємо знайти якісь нові формулювання та речення, щоб дати надію нашим друзям в Україні".

"Тому що кожного разу повторювати те, що ми сказали на саміті у Бухаресті у 2008 році - "Ми тримаємо двері відкритими" - цього вже недостатньо", - сказав він.

Науседа також зазначив, що під час нещодавнього візиту до Львова спільно з президентом Польщі Анджеєм Дудою вони отримали чітке повідомлення від України, яке звучало так: "Будь ласка, не говоріть, що двері відкриті, бо ми не можемо знайти ці двері. Де вони?".

До того ж, Науседа додав, що він вірить у можливість набуття Україною членства в НАТО "через кілька років". При цьому у даному питанні буде важливою відданість союзників прагненню надати Україні членство і успіх нашої країни у війні проти Росії.

Нагадаємо, Науседа заявляв, що питання членства України в НАТО не можна викреслювати з порядку денного.

До того ж, Литва закликала не шукати причин тягнути з постачанням зброї Україні.

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