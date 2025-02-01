Зеленский отреагировал на комбинированный обстрел Украины: нужно больше поддержки

Россия атаковала Украину ракетами, ударными дронами и авиабомбами в ночь на 1 февраля. Украине нужно больше поддержки от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Он отметил, что в результате попадания по дому в Полтаве погибли три человека, еще 10 человек получили ранения, среди них дети. Также есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях.

"По состоянию на сейчас известно о шести раненых. В Харькове один человек убит из-за атаки ударным дроном. Жизнь двух людей унесла эта российская атака в Сумской области. Мои соболезнования родным и близким", - добавил президент.



Зеленский подчеркнул, что каждая подобная атака РФ доказывает, что Украине нужно больше поддержки в защите от российского террора.

"Каждая система ПВО, каждая противоракета - это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию", - резюмировал глава государства.