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Потрібно в 4 рази більше. Резніков заявив, що 1 млрд євро на снаряди для України від ЄС недостатньо

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз має розглянути проєкт пропозиції щодо виділення 1 млрд євро на снаряди для України. Проте для боротьби проти Росії нашій державі потрібно у чотири рази більше снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що проєкту пропозиції ЄС про використання 1 млрд євро на закупівлю снарядів буде недостатньо. Резніков додав, що Україні потрібно приблизно в чотири рази більше снарядів.

Перед неформальною зустріччю міністрів оборони ЄС у Стокгольмі Резніков також заявив, що нашій країні потрібні системи ППО, а також бронетехніка і танки.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель скептично відповів на заклики виділити більші фінансові ресурси для фінансування боєприпасів для України: "Гроші не приходять з неба".

Нагадаємо, Резніков приїхав у Стокгольм для участі у неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС. На зустрічі, зокрема, будуть обговорювати військову підтримку України фінансування закупівель артилерійських боєприпасів для підтримки України.

Сьогодні члени ЄС мають погодити спільну закупівлю боєприпасів для України.

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СтокгольмОлексій РезніковЕвросоюз