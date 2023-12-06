Потрібні для вступу в ЄС. У Раді дали "зелене світло" законопроєктам про НАБУ та НАЗК

Комітет Ради дав "зелене світло" для ухвалення у другому читанні законопроєкту №10203-1 Про внесення змін до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України".

Законопроєктом пропонується збільшити кількість штату НАБУ з 700 до 1000 осіб, зокрема, збільшити кількості осіб начальницького складу з 500 до 750 осіб.

Враховуючи обмежені можливості фінансування у період воєнного стану, реалізовувати це будуть поступово. Так, з 2024 до 2026 року НАБУ будуть збільшувати на 100 посад щороку.

Раніше повідомлялося, що на цей проєкт планують виділи 1,7 млрд гривень на 3 роки

Крім того, комітет з питань антикорупційної політики Ради рекомендував до другого читання законопроєкт №10262 про скасування обмежень повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції.

Ухвалений у першому читанні проєкт дає можливість НАЗК перевіряти майно, набуте до публічної служби.

Додамо, Єврокомісія у своєму звіті щодо оцінки євроінтеграційних зусиль України звернула увагу на необхідність скасування обмежень повноважень НАЗК. Йдеться про продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки.

Ухвалення євроінтеграційних законопроєктів

Нагадаємо, 14 листопада Кабінет міністрів погодив законопроекти, ухвалення яких є умовою для початку переговорів щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу. Йдеться саме:

про збільшення кількості співробітників НАБУ;

про виключення окремих положень із закону про запобігання корупції, що зменшують ефективність механізму декларування активів.

Вже 21 листопада Верховна рада у першому читанні ухвалила вказані проєкти законів.

Варто зазначити, що 8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.