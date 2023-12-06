Нужны для вступления в ЕС. В Раде дали "зеленый свет" законопроектам о НАБУ и НАПК

Комитет по антикоррупционной политике рекомендовал парламенту принять во втором чтении два важных законопроекта по борьбе с коррупцией. Они необходимы для вступления Украины в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
Комитет Рады дал "зеленый свет" для принятия во втором чтении законопроекта №10203-1 О внесении изменений в Закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".
Законопроектом предлагается увеличить количество штата НАБУ с 700 до 1000 человек, в частности, увеличить количество лиц начальствующего состава с 500 до 750 человек.
Учитывая ограниченные возможности финансирования в период военного положения, реализовывать это будут постепенно. Так, с 2024 по 2026 год НАБУ будут увеличивать на 100 должностей ежегодно.
Ранее сообщалось, что на этот проект планируют выделить 1,7 млрд гривен на 3 года.
Кроме того, комитет по антикоррупционной политике Рады рекомендовал ко второму чтению законопроект №10262 об отмене ограничений полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции.
Принятый в первом чтении проект дает возможность НАПК проверять имущество, приобретенное в публичную службу.
Добавим, Еврокомиссия в своем отчете по оценке евроинтеграционных усилий Украины обратила внимание на необходимость отмены ограничений полномочий НАПК. Речь идет о продолжении проверки активов, уже прошедших процесс проверки.
Принятие евроинтеграционных законопроектов
Напомним, 14 ноября Кабинет министров согласовал законопроекты, принятие которых является условием для начала переговоров по вступлению нашей страны в Европейский союз. Речь идет именно:
Уже 21 ноября Верховная рада в первом чтении приняла указанные проекты законов.
Следует отметить, что 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже провела 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.
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