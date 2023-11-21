Рада підтримала збільшення штату НАБУ: законопроект ухвалили за основу

Народні депутати на засіданні Верховної Ради сьогодні, 21 листопада, проголосували за законопроект щодо збільшення штату Національного антикорупційного Бюро України (НАБУ) у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат голосування у парламенті за проект закону №10203-1 .

У Раді підтримали законодавчу ініціативу, яка є вимогою Європейської комісії, 323 голосами "за".

Таким чином, законопроект (№10203-1), який передбачає збільшення чисельності штату НАБУ, сьогодні був прийнятий за основу.

Як додав народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram, йдеться про ціль збільшити за три роки кількість детективів Бюро до трьохсот. На це передбачається 1,7 мільярда гривень.

"Про що йдеться: 300 детективів за 3 роки, по 100 детективів плюс щорічно, починаючи з 2024 року. 1,7 млрд грн за 3 роки", - розповів політик.

Результати голосування в Раді про поетапне збільшення штату НАБУ (фото:t.me/yzheleznyak)

Рада підтримала у першому читанні можливість НАЗК перевіряти майно

Крім того, у парламенті ухвалили у першому читанні законопроект, який дає можливість Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряти майно, набуте до публічної служби (№10262).

Проект закону на голосуванні у сесійній залі ВРУ отримав 287 "за".

Результати голосування в Раді по проекту закону №10262 (фото: t.me/yzheleznyak)

Народний депутат Ярослав Железняк зауважив, що Єврокомісія у своєму звіті щодо оцінки євроінтеграційних зусиль України звернула увагу на необхідність скасування обмежень повноважень НАЗК стосовно продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та "щодо перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби, без шкоди для правил, що застосовуються до національної безпеки під час воєнного стану".

"Це одна з важливих умов для подальшої євроінтеграції", - додав парламентарій.

Погодження "євроінтеграційних" законопроектів

Минулого тижня, 14 листопада, Кабінет міністрів України погодив законопроекти, ухвалення яких є умовою для початку переговорів щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу. Йдеться саме:

про збільшення кількості співробітників НАБУ на 300 осіб (поетапно, сто протягом кожного з наступних років);

про виключення окремих положень із закону про запобігання корупції, що зменшують ефективність механізму декларування активів.

Нагадаємо, раніше у листопаді Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до вступу в Євросоюз. Зокрема, відомство вирішило рекомендувати розпочати з Україною вступні переговори, але з умовою впровадження зазначених у звіті реформ.

Для того, щоб переговори розпочалися, таке рішення мають підтримати усі лідери країн-членів ЄС. Вони розглянуть це питання на саміті, що відбудеться 14 грудня.